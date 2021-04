Włosi jednymi z pierwszych! Kibice wracają na stadiony

Od początku pandemii we Włoszech potwierdzono ponad 3,8 miliona zakażeń, a także odnotowano ponad 116 tysięcy zgonów. W ostatnich kilku dniach dzienna liczba nowych przypadków oscylowała w granicach 15 tysięcy. Choć kraj powoli zaczyna wracać do stanu sprzed pandemii, to w dalszym ciągu daleka droga do tego, aby mówić o całkowitym przywróceniu normalnego życia.

Włosi planują kolejne poluzowania obostrzeń

Delikatna poprawa sytuacja we Włoszech przejawia się między innymi poluzowaniem niektórych obostrzeń. Część z nich z pewnością ucieszy fanów sportu. Decyzją włoskich władz, od 1 maja na trybunach ponownie będą mogli zasiadać kibice. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem, na obiekty będzie mogło wejść maksymalnie tysiąc widzów.

Jak informuje "Sky Sports Italia", premier kraju Mario Draghi planuje już kolejne luzowania obostrzeń. Wpuszczenie tysiąca kibiców na trybuny ma być dopiero początkiem zmian. Warto przypomnieć, że we Włoszech stadiony dla fanów były zamknięte od początku pandemii.

Kibice na trybunach również podczas Euro

Poza stadionami piłkarskimi, kibice będą mogli również pojawiać się na rozgrywkach halowych, gdzie pojemność trybun będzie ograniczona do 500 osób. Niewykluczone, że limit kibiców zostanie powiększy na zaplanowany na 19 maja finał Pucharu Włoch, w którym Juventus zmierzy się z Atalantą.

Fani będą mogli ponadto oglądać z trybun mecze podczas zbliżających się mistrzostw Europy. Włoski rząd zapewnił, że kibice otrzymają możliwość wejścia na obiekt w Rzymie. Był to jeden z warunków UEFA, aby możliwe było rozegranie meczów w stolicy Włoch.