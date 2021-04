Niezwykły gest piłkarza Milanu. Zrzekł się jednej pensji!

W czerwcu Mario Mandźukić rozwiązał kontrakt z AL-Duhail SC i stał się wolnym zawodnikiem. Wicemistrz świata negocjował kontrakt z Benevento, ale ostatecznie się nie dogadał. Na boisko wrócił dopiero w styczniu, gdy podpisał sześciomiesięczny kontrakt z Milanem.

34-latek długo dochodził do odpowiedniej kondycji fizycznej i na boisku pojawił się dopiero na przełomie stycznia i lutego. Do tej pory zdążył rozegrać cztery mecze w Serie A, ale na murawie przebywał łącznie przez 76 minut. I niczym szczególnym się nie wyróżnił. Od połowy lutego do teraz Chorwat pauzował z powodu kontuzji. Jak informuje Antonio Vitiello, redaktor naczelny Milannews.it, napastnik uznał, że w takim razie zrzeka się marcowej pensji, więc klub przeznaczy ją na cele charytatywne.

W historii sportu na podobny gest zdecydował się Stan Musial, najsłynniejszy polski baseballista, o którym przeczytacie w tekście Michała Kiedrowskiego, autora "Kiedrosportu".

Mandżukić, czyli autor jednego z najpiękniejszych goli w Lidze Mistrzów

Przed transferem do Kataru wicemistrz świata był zawodnikiem Juventusu, z którym wygrał cztery tytuły mistrza Włoch. Zagrał w 162 spotkaniach, w których strzelił 44 gole. Jednym z najpiękniejszych było jego trafienie w finale Ligi Mistrzów przeciwko Realowi Madryt, ostatecznie przegranym przez Juventus aż 1:4. Chorwat grał też w Bayernie Monachium czy Atletico Madryt. ale renomę międzynarodową wyrobił sobie już w Wolfsburgu.