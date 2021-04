Kapitan Milanu na celowniku Barcelony i Juventusu! Okazyjna cena za transfer

W ostatnich kilku sezonach Milan rozczarowywał, a właściwie jedynym piłkarzem z pola, do którego nie można było mieć pretensji był Alessio Romagnoli, który stał się prawdziwą ostoją defensywy. W styczniu 2020 roku do Milanu trafił jednak Zlatan Ibrahimović, a zespół zaczął grać zaskakująco dobrze. Paradoks polega na tym, że akurat wtedy Romagnoli nieco spuścił z tonu. I teraz musi rywalizować o miejsce w składzie z doświadczonym Simonem Kjaerem oraz ściągniętym zimą z Chelsea - Fikayo Tomorim. 26-letni reprezentant Włoch ma ważny kontrakt z Milanem do czerwca 2022 roku, więc zbliżające się letnie okienko transferowe będzie ostatnią okazją dla Milanu, by dobrze zarobić na stoperze. A chętnych nie brakuje.

Barca i Juve po gwiazdę Milanu

O piłkarza, którego reprezentuje agent Mino Raiola, powalczy Juventus oraz Barcelona - donosi "La Gazzetta dello Sport". Turyńczycy oferują Milanowi wymianę zawodników. Na San Siro miałby powędrować Federico Bernardeschi, czyli utalentowany skrzydłowy, który kompletnie zawodzi w Juve. Podobno Romagnolim interesuje się także Barcelona, która szuka lewonożnego stopera, który miałby zastąpić Samuela Umtitiego, wystawionego na listę transferową.

Milan oczekuje za obrońcę co najmniej 20 milionów euro. Co ciekawe: latem 2015 roku Roma sprzedała Romagnoliego za 25 mln.