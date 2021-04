"Odkąd Ronaldo pojawił się w Juventusie, Dybala, którego znamy, już nie istnieje"

Ostatnie tygodnie to upadki i wzloty Paulo Dybali. Napastnik Juventusu wrócił do treningów po kontuzji więzadła pobocznego w lewym kolanie, jednak już na swój pierwszy mecz z Torino znalazł się poza składem Andrei Pirlo. Jest to wynik nieodpowiedzialnego zachowania Argentyńczyka. Piłkarz razem z Arthurem Melo i Westonem McKenniem zorganizowali imprezę na około 10-20 osób. Wszyscy uczestniczący złamali zasady panujące we Włoszech w czasie pandemii koronawirusa, a spotkanie przerwała interwencja policji.

Paulo Dybala strzela przeciwko SSC Napoli. "Jest mistrzem. Bardzo się ucieszyłem"

Dodatkowo według włoskich mediów, Stara Dama rozważa wymianę Dybali na Mauro Icardiego z PSG lub Ousmane'a Dembele z FC Barcelony. Aktualny kontrakt piłkarza obowiązuje do końca czerwca 2022 roku. Agent Dybali Jorge Antun podkreślił, że 27-latek skupia się obecnie tylko na teraźniejszości i nie interesuje się w tym momencie rozmowami na temat przedłużenia kontraktu.

- Wciąż wysyłam mu wiadomości, w których powtarzam mu, żeby opuścił Juventus. On musi być rdzeniem zespołu i mieć swobodę w kreowaniu gry. Odkąd Cristiano Ronaldo pojawił się w Juventusie, Dybala, którego znamy, już nie istnieje - powiedział Zamparini w "Radio Sportiva".

Andrea Pirlo powołał za to Dybalę na mecz z SSC Napoli. Piłkarz nie znalazł się w wyjściowej jedenastce, ale pojawił się na boisku w 69. minucie. Argentyńczyk już cztery minuty później pokonał bramkarzy rywala, zdobywając zwycięską bramkę (2:1). - Bardzo go kocham. Jest mistrzem i bardzo się ucieszyłem, gdy strzelił gola przeciwko Napoli - dodał Zamparini.

W bieżącym sezonie Dybala rozegrał 13 spotkań w Serie A i pięć meczów w Lidze Mistrzów. W sumie napastnik strzelił cztery gole oraz zanotował dwie asysty. Do Juventusu trafił w 2015 roku za 40 mln euro. Wcześniej przez trzy lata grał w US Palermo, strzelił 21 goli w 93 meczach.