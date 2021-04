Kolejna asysta Piotra Zielińskiego! "Polak pokazał to znakomicie, na jeden kontakt" [WIDEO]

W 35. minucie meczu zawodnicy Napoli rozegrali piękną, zespołową akcję. Przed polem karnym piłkę wymienili Fabian Ruiz, Victor Osimhen oraz Piotr Zieliński. Reprezentant Polski podał na 16 metr do Ruiza, a ten błyskawicznie uderzył precyzyjnie przy słupku i zdobył bramkę.

Polak znów przyspieszył grę

- Co za dynamika i co za gol Fabiana. Zrobił to wprost idealnie. Mówił Gennaro Gatusso, by podawać piłkę do Piotra Zielińskiego, bo on przyspiesza grę i po raz kolejny Polak pokazał to znakomicie, na jeden kontakt do Fabiana, a ten popisał się precyzyjnym strzałem - zachwycali się komentatorzy Eleven Sports.

Była to jedyna bramka w tej części spotkania. Po zmianie stron w 75. minucie gospodarze cieszyli się z wyrównania po strzale. Po analizie VAR gol nie został uznany, bo sędzia zauważył faul. 180 sekund przed końcem meczu wynik ustalił Osimhen po podaniu Driesa Mertensa.

Dla Piotra Zielińskiego była to już siódma asysta w tym sezonie w Serie A. Oprócz tego zdobył sześć bramek. Napoli po 30. kolejkach zajmuje czwarte miejsce w tabeli, ale do prowadzącego Interu Mediolan traci aż piętnaście punktów.

Inne wyniki 30. kolejki:

Spezia - Crotone 3:2 (0:1),

Parma - AC Milan 1:3 (0:2),

Udinese - Torino 0:1 (0:0),

Inter Mediolan - Cagliari 1:0 (0:0),

Juventus Turyn - Genoa 3:1 (2:0),

Verona - Lazio 0:1 (0:0)