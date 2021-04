Kuriozalna pomyłka sędziego? "Szokująca sytuacja". Włosi cytują Zlatana [WIDEO]

To była niegroźna sytuacja w środku pola. Sędzia odgwizdał wtedy faul dla Milanu, a Zlatan brahimović, który w tej sytuacji nie faulował, coś krzyknął w kierunku Fabio Mareski. Ten nawet się nie zastanawiał, tylko od razu wyciągnął czerwoną kartkę i wyrzucił szwedzkiego napastnika z boiska. Zresztą zobaczcie sami:

REKLAMA

Zobacz wideo Zlatan Ibrahimović wyrzucony z boiska. "Co tu się wydarzyło?" [ELEVEN SPORTS]

Szaleństwo! Francuzi o Arkadiuszu Miliku: Jak mogliśmy uwierzyć

Zlatan Ibrhamimović wyrzucony z boiska. "Co tu się wydarzyło?"

- Co tu się wydarzyło? Szokująca sytuacja, ale Zlatan widocznie coś musiał powiedzieć do arbitra - zastanawiali się, że komentatorzy Eleven Sports. I Ibrahimović faktycznie - choć stał dość daleko od Mareski - coś krzyknął w jego kierunku. - Sędzia się przesłyszał. Zlatan wcale go nie zlekceważył - przekonywał po meczu trener Milanu Stefano Pioli.

Włoskie media piszą, że Maresca usłyszał zdanie "sei un bastardo", co można przetłumaczyć: "jesteś skuinsynem", ale Ibrahimmović miał wcale tego nie powiedzieć, tylko krzyknąć w kierunku arbitra "mi sembra strano", a więc "wydaje mi się to dziwne". Wszystko wskazuje na to, że Milan spróbuje odwołać się od kartki Ibrahimovicia. Jeśli udowodni swoją rację, czerwona kartka Szweda zostanie anulowana.

Burza w Hiszpanii po El Clasico. Eksperci wyjaśnili największą kontrowersję

Milan wiceliderem Serie A

Milan do przerwy prowadził z Parmą 2:0 po golach Ante Rebicia i Francka Kessie, ale wyrzucenie Ibrahimovicia ożywiło nadzieję przeciwników. W 66. minucie kontaktową bramkę zdobył Riccardo Gagliolo, ale w końcówce spotkania wynik na 3:1 dla Milanu ustalił Rafael Leao.

Milan po 30 meczach zajmuje drugie miejsce w Serie A. Do lokalnego rywala, czyli Interu traci osiem punktów, ale zaraz może tracić więcej, bo Inter w tej kolejce gra jeszcze z Cagliari (niedziela, 12.30).