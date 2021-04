Szczęsny wraca do bramki Juventusu, ale we Włoszech trwa dyskusja, kto powinien być jedynką

W ostatnich tygodniach Wojciech Szczęsny gra poniżej oczekiwań. Przed środowym spotkaniem z Napoli (2:1) usłyszał od trenera Juventusu, że będzie miał szansę do rehabilitacji, ale ostatecznie Andrea Pirlo postawił na Gianluigiego Buffona. 43-latek pokazał się z dobrej strony, więc we Włoszech pojawiła się dyskusja: kto powinien być jedynką Juve? Pirlo nie pozostawia złudzeń, kto zagra w niedzielę o godz. 15 przeciwko Genoi.

REKLAMA

Zobacz wideo Babol Szczęsnego w derbach Turynu. "Znowu. Nieprawdopodobne" [ELEVEN SPORTS]

- Wojciech Szczęsny wraca do bramki - zaznaczył Pirlo na konferencji prasowej. I dodał: - Nie sądzę, że Paulo Dybala zagra od pierwszej minuty, bo wciąż nie jest na to gotowy. To dla nas piekielnie ważny mecz. Jeśli nie wygramy z Genoą, to triumf nad Napoli okaże się bezużyteczny.

Po 29 meczach Juventus ma 59 punktów i jest trzeci.Genoa ma 32 punkty i jest 13. Prowadzi Inter Mediolan, który wyprzeda Milan.

Juventus natychmiast potrzebuje wielkich pieniędzy. Włosi policzyli. "Do końca czerwca"

Szczęsny i Buffon. Porównanie:

W tym sezonie Gigi Buffon zagrał 11 meczów, sześć razy zachował czyste konto (m.in. z Interem w Pucharze Włoch i Barceloną w Lidze Mistrzów) i stracił zaledwie sześć goli. Dla porównania: Szczęsny w 31 spotkaniach wpuścił 31 bramek i tylko osiem razy zagrał na zero z tyłu.

Zlatan Ibrahimović zagra w kultowym filmie. Szwed już to potwierdził