Zlatan Ibrahimović zagra w kultowym filmie. Szwed już to potwierdził

4 marca 2021 roku Zlatan Ibrahimović wziął udział w Festiwalu Piosenki Włoskiej w San Remo, w którym zaśpiewał piosenkę pod tytułem "Io Vagabondo" wraz z trenerem Bolonii, Sinisą Mihajloviciem. Szwed był też jednym z prezenterów podczas festiwalu. 8 kwietnia tego roku Ibrahimović poinformował, że wystąpi w filmie realizowanym przez francuską firmę producencką Pathe.

Zlatan Ibrahimović opublikował w mediach społecznościowych grafikę o treści: Antivirus. Wskazuje ona na to, że tak będzie nazywała się postać odgrywana przez zawodnika Milanu. Ibrahimović wystąpi w filmie "Asterix & Obelix: The Middle Kindgdom", którego premiera jest przewidywana na przyszły rok. Reżyserem i jednocześnie odtwórcą głównej roli będzie Francuz Guillame Canet. Firma Pathe będzie dystrybuować film we Francji i Szwajcarii, ale prawdopodobnie pojawi się on na platformie Netflix. Film ma budżet w wysokości 60 milionów euro.

Film o przygodach Asteriksa i Obeliksa będzie nagrywany w języku francuskim i jest on jednocześnie piątą adaptacją komiksów o dwóch dzielnych Galach. Poza Ibrahimoviciem w filmie zagrają tacy aktorzy, jak Gilles Lellouche, Marion Cotillard i Vincent Cassel – będą oni odgrywali role odpowiednio Obeliksa, Kleopatry i Juliusza Cezara.

Zlatan Ibrahimović może też pochwalić się udanym sezonem na poziomie piłki klubowej. Napastnik strzelił 17 goli i zanotował dwie asysty w 24 meczach we wszystkich rozgrywkach dla Milanu. W marcu tego roku Ibrahimović wrócił po pięciu latach przerwy do reprezentacji Szwecji i zanotował dwie asysty, odpowiednio z reprezentacją Gruzji i reprezentacją Kosowa.