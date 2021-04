Andrea Pirlo zmienił zdanie ws. Wojciecha Szczęsnego! Nagły zwrot akcji

- W bramce od pierwszej minuty stanie Wojciech Szczęsny. Mogę to potwierdzić. Po złym występie zawsze jest chęć odkupienia win. Szczęsny będzie mógł pokazać swoją prawdziwą wartość - mówił Andrea Pirlo, trener Juventusu Turyn na przedmeczowej konferencji prasowej przed środowym, zaległym meczem w Serie A z Napoli (godz. 18.45).

Pirlo zmienił decyzję ws. Szczęsnego. Polak tylko na ławce

Ostatecznie jednak Pirlo nie dotrzymał słowa. W podstawowej jedenastce znalazł się nie Wojciech Szczęsny, a legenda włoskiego futbolu, 43-letni Gianluigi Buffon.

Przypomnijmy, że Wojciech Szczęsny został antybohaterem sobotnich derbów Turynu. Bramkarz reprezentacji Polski zawinił przy dwóch golach dla Torino strzelonych przez Antonio Sanabrię. Spotkanie zakończyło się remisem 2:2 (1:1), a dla Juventusu bramki strzelili Federico Chiesa oraz Cristiano Ronaldo.

Włoskie media były bez litości dla Wojciecha Szczęsnego. "To był koszmar. Nie ratuje go nawet niezła końcówka. Dla niego to dzień do zapomnienia". W większości też tylko jednego zawodnika mistrza Włoch oceniali niżej od Polaka.

Tymczasem w wyjściowym składzie na mecz Juventus - Napoli znalazł się Piotr Zieliński. Dla reprezentanta Polski to powrót do "11" po jednym meczu przerwy. W ostatnim spotkaniu w Serie A, wygranym przez Napoli u siebie z Crotone 4:3, Zieliński pojawił się na boisku dopiero w 72. minucie.

Mecz Juventus - Napoli będzie arcyważny w kontekście sytuacji w tabeli. Obie drużyny na dziewięć kolejek przed zakończeniem sezonu są sąsiadami w tabeli i mają identyczną liczbę punktów (56). Do prowadzącego Interu Mediolan tracą aż dwanaście punktów i ich szansę na mistrzostwo są już tylko matematyczne. Muszą jednak również walczyć o zakwalifikowanie się do Ligi Mistrzów, bo aż siedem drużyn ma na to szansę. Oprócz nich są to: Atalanta, AC Milan, Lazio Rzym oraz Roma.