"Piotr Zieliński został poddany prawdziwym torturom". Włosi ujawniają szczegóły badań

Piotr Zieliński po powrocie ze zgrupowania reprezentacji Polski przeszedł badania na obecność koronawirusa we Włoszech. Pierwszy test dał wynik pozytywny, następny negatywny, aż w końcu podjęto decyzję, że pomocnik będzie mógł zagrać w hicie z Juventusem. Mimo to profesor patologii klinicznej, który na bieżąco śledzi sytuację SSC Napoli, przyznaje, że Polak musiał przejść przez piekło.

- Czy po sześciu dniach ryzyko minęło? By być pewnym na 100 procent, musielibyśmy poczekać jeszcze kilka dni, ale im więcej testów wykonujemy, tym jesteśmy spokojniejsi. Zieliński był poddawany prawdziwym torturom, miał pięć wymazów w ciągu kilku dni. Niestety, nie ma alternatywy. Próbowano też stosować wymazy ze śliny, ale skuteczność nie jest taka sama - przyznaje Giuseppe Portella w rozmowie z "Radio Marte".

SSC Napoli z problemami przez pandemię koronawirusa? "Insigne, Zieliński i Meret nadal są narażeni"

SSC Napoli oficjalnie potwierdziło listę 23-osobową kadrę, która udała się do Turynu na mecz z Juventusem. Wśród powołanych piłkarzy nie zabrakło miejsca dla Piotra Zielińskiego, Lorenzo Insigne czy Alexa Mereta. Mimo niejednoznacznych wyników Portella uspokaja, że nie powinno dojść do żadnych niezamierzonych skutków.

- Insigne, Zieliński i Meret nadal są narażeni na ryzyko infekcji, biorąc pod uwagę epidemię? Myślę, że sytuacja jest dość spokojna. Prawdą jest, że mogli tylko zrobić szybkie wymazy antygenowe, ale gdyby coś się miało pojawić, to już by się pokazało. Wkrótce powinny dotrzeć wymazy z dzisiejszego poranka, więc mamy nadzieję, że zakończymy to dzisiaj i potwierdzimy negatywne wyniki - oznajmił profesor.

Są już oficjalne składy na ten mecz:

Juventus: Buffon; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zieliński, Insigne; Mertens

Pandemia koronawirusa dotknęła także Juventus. W zespole Andrei Pirlo pozytywny wynik w ostatnim czasie uzyskali Federico Bernardeschi czy Leonardo Bonucci. Juve i Napoli zmierzą się w hicie Serie A w zaległym meczu 3. kolejki. Mecz rozpocznie się o godzinie 18:45. Ewentualne zwycięstwo Juventusu pozwoli mu na wskoczenie na najniższy stopień podium. To samo można powiedzieć o Napoli - obie drużyny mają na swoim koncie po 56 punktów. Relacja tekstowa z meczu będzie dostępna na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.