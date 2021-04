Inter pokazał pierwsze koszulki z nowym herbem. "Chyba robią sobie jaja", "największy zjazd"

Co ciekawe, dyskusje na temat tego modelu wcale nie dotyczą zastosowania nowego herbu, a barw, jakie użyto na koszulce. Portal telewizji "ESPN" nazwał ją "dziką". Jak poinformował Inter, koszulka została nazwana "Special Jersey" i poza rolą czwartego stroju klubu w tym sezonie jest także częścią wyjątkowej kolekcji IM współtworzonej z Nike. Ta ma pomóc mu zaprezentować własną tożsamość, a także w pewien sposób oddać hołd Mediolanowi, jako miasta sztuki i mody. Kolekcja pojawi się w rzeczywistości, ale zostanie także wykorzystana w trybach Volta i FIFA Ultimate Team w grze FIFA 21.

Inter stworzył koszulkę inspirowaną włoskim futuryzmem. To pierwszy model z nowym herbem

Kompozycja koszulki to inspiracja włoskim futurystą Giorgio Muggianiego, który był jednym z historycznych założycieli Interu. Zaprojektował też oryginalny herb klubu. Wzór na koszulce zawiera sporo geometrycznych wzorów i kształtów. Pasy, z których słynął Inter są na niej obecne w bardzo niewielkim stopniu, a resztę przestrzeni koszulki wypełniają dość losowo poukładane obręcze, pręty, czy popękania.

Negatywne komentarze kibiców. Nawiązują do moodboardu i Tour de France

Na klub spadła fala krytyki od fanów, którym strój, który poświęca barwy klubu na rzecz kompozycji inspirowanej sztuką nowoczesną, się nie spodobał. "Wygląda jak rysunek małego dziecka", "To nie może być prawda", "Chyba robią sobie jaja" - tak na wygląd koszulki zareagowali kibice na Twitterze. "Przedstawiciele Nike pokazali Interowi moodboard (paleta kolorów, wzorów lub inspiracji, którą projektant może zaproponować klientowi - przyp.red.), a oni powiedzieli: poprosimy wszystko" - napisał kolejny z nich, nawiązując do kompozycji kolorystycznej na koszulce.

"Fajnie, że Inter dołącza do Tour de France. A tak serio, to czym do cholery jest ta koszulka?!" - dodał inny, wskazując na przeważający żółty kolor, który jest także obecny na koszulce lidera kolarskiego wyścigu. "Największy zjazd, jaki kiedykolwiek widziałem" - opisał fan, który ubolewa nad tym, że wcześniej drużyna z Mediolanu co sezon miała bardzo jednorodne stroje - granatowo-czarne pasy na koszulce i czarne spodenki, a teraz tych kolorów na koszulce jest bardzo mało.

Koszulka Interu na przyszły sezon wciąż nawiązuje do tradycji. Tylko dwa nowe elementy

Kibice obawiają się też, że podobnie może wyglądać koszulka Interu w kolejnych sezonach. Ta, której klub będzie używać w sezonie 2021/2022 wyciekła już w lutym za sprawą artykułu na portalu footyheadlines.com. I nie jest bardzo podobna do stroju z kolekcji IM - nie pozbyto się tradycyjnych barw i pasów, a wśród nowych elementów poza odświeżonym herbem widać także popękania w kompozycji niebieskich pasów.