Bitwa o Włochy! Juventus podejmie Napoli. Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Zarówno Juventus, jak i Napoli pożegnały się już z europejskimi pucharami. Drużyna Andrei Pirlo dość niespodziewanie odpadła w 1/8 finału Ligi Mistrzów po dwumeczu z FC Porto, natomiast zespół Gennaro Gattuso okazał się słabszy od hiszpańskiej Granady w 1/16 finału Ligi Europy.

Juventus-Napoli. Zawirowania u Wojciecha Szczęsnego i Piotra Zielińskiego

Zaległe spotkanie 3. kolejki Serie A będzie dla Juventusu okazją do przerwania niekorzystnej passy. Stara Dama nie wygrała od dwóch kolejek (0:1 z Benevento i 2:2 z Torino), przez co bardzo mocno utrudniła sobie walkę o mistrzostwo kraju. Drużyna z Neapolu z kolei zwyciężyła w czterech ostatnich spotkaniach, w tym bez straty gola przeciwko Milanowi i AS Romie.

Dobrej passy nie ma również Wojciech Szczęsny. Reprezentant Polski został obarczony winą za stratę obu goli w zremisowanych derbach Turynu. "Dwa kluczowe błędy w meczu", "za późno obudził się przy drugiej bramce", "niezdarna interwencja" - takimi nagłówkami jego występ oceniła włoska prasa.

Spore zawirowania w ostatnich dniach miał również Piotr Zieliński. Po powrocie ze zgrupowania reprezentacji Polski, pomocnik przeszedł na lotnisku w Neapolu testy na obecność koronawirusa, który dał wynik pozytywny. Wykonany dzień później test dał wynik negatywny, dzięki czemu Zieliński będzie mógł wystąpić w hicie przeciwko Juventusowi.

Juventus - Napoli. Gdzie i o której oglądać?

Ewentualne zwycięstwo Juventusu pozwoli mu na przedłużenie nadziei na obronę tytułu mistrzowskiego i wskoczenie na najniższy stopień podium. To samo jednak można powiedzieć o Napoli - obie drużyny mają na swoim koncie po 56 punktów i jedno spotkanie rozegrane mniej od zajmujących odpowiednio 2. i 3. miejsce Milanu i Atalanty.

Mecz pomiędzy Juventusem i Napoli rozpocznie się o godzinie 18:45. Transmisję z tego starcia w polskiej telewizji będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1. Relacja tekstowa z meczu także na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.