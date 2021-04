Szczęsny już nie jest bezpieczny. Bezlitosna opinia. "Nowy bramkarz zakwestionuje jego pozycję"

Polski bramkarz w ostatnich tygodniach mocno obniżył formę, popełniając kilka poważnych błędów, zarówno w meczach reprezentacji Polski, jak i Juventusu. "To był koszmar. Nie ratuje go nawet niezła końcówka. Dla niego to dzień do zapomnienia" - komentowali dziennikarze występ Polaka w zremisowanym 2:2 sobotnim starciu z Torino w Serie A.

Szczęsny dwukrotnie nie potrafił zatrzymać Antonio Sanabrii. Paragwajczyk w czternastej minucie pokonał Wojciecha Szczęsnego strzałem głową po tym, jak Polak nie popisał się przy pierwszym uderzeniu zza pola karnego. Bramkarz Juventusu odbił piłkę nad siebie, z czego skrzętnie skorzystał Sanabria. Ten sam piłkarz dał Torino prowadzenie już w 46. minucie. Sanabria uderzył mocno, w bliższy róg Szczęsnego i mimo że Polak miał piłkę na rękach, to ta wpadła do jego siatki. Kolejna wpadka bramkarza reprezentacji Polski nie podlega tu dyskusji.

Po meczu grę Wojciecha Szczęsnego krytykowali nie tylko kibice, ale również dziennikarze. Jednym z nich jest Lelio Donato z goal.com. Włoch nie zostawił na Polaku suchej nitki w felietonie napisanym dla włoskiego oddziału portalu. - W Juventusie nie można dziś powiedzieć, że ktokolwiek jest bezpieczny, zaczynając od władz, a kończąc na poszczególnych zawodnikach, w tym także tych, którzy jeszcze kilka tygodni temu byli uważani za pewne punkty. Jednym z nich jest Wojciech Szczęsny - rozpoczął Donato.

- Polski bramkarz przez lata był prawie nie do pokonania, kładąc swój stempel na wielu zwycięstwach Juventusu swoimi paradami. Obecnie wydaje się jednak, że stracił błysk, popełniając błędy, które naznaczyły upadek zespołu Pirlo - zwrócił uwagę dziennikarz.

W dalszej części felietonu Włoch wypunktował wszystkie wpadki Szczęsnego. Dziennikarz najpierw wskazał mecz z FC Porto w Lidze Mistrzów, a następnie sobotnią ligową konfrontację z Torino. - Nie został zwolniony z odpowiedzialności za bramkę Sergio Oliveiry, która wyeliminowała Juventus w dogrywce i dała awans Porto. To jest zdecydowanie niefortunny okres dla Szczęsnego, a jego kulminacją było koszmarne popołudnie podczas derbów Turynu, gdy popełnił dwa poważne błędy - dodał Donato.

- Ciągle pojawiają się pogłoski o rzekomym zainteresowaniu Juventusu Gigim Donnarummą, który wciąż nie przedłużył kontraktu z Milanem. Tymczasem po zakończeniu sezonu Buffon może zrezygnować z roli zmiennika Szczęsnego i być może Włoch zostanie zastąpiony przez bramkarza, który zakwestionuje pozycję Szczęsnego - zakończył dziennikarz goal.com.

Juventus po remisie z Torino w tabeli zajmuje dopiero czwarte miejsce z 56 punktami. Drużyna Pirlo traci dwa punkty do Atalanty, cztery do Milanu i aż dwanaście do lidera - Interu.