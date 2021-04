Bartosz Bereszyński uratował swój zespół kapitalną interwencją! Niesamowite oceny

W 93. minucie meczu w Mediolanie bardzo słabo dotychczas grający zawodnicy AC Milan przeprowadzili piękną, zespołową akcję. Zlatan Ibrahimović dostał piłkę w polu karnym, błyskawicznie odegrał ją do Francka Kessiego, który był na jedenastym metrze w bardzo dobrej sytuacji. Już składał się do strzału, kiedy świetnym wślizgiem uprzedził go Bartosz Bereszyński. Piłka po interwencji Polaka trafiła w słupek i wyszła w pole.

Bereszyński z jednymi z najlepszych ocen w drużynie

Polski miał bardzo dobrą skuteczność wygranych pojedynków, która wyniosła według portalu “SofaScore” 7/9. Bartosz Bereszyński wygrał siedem pojedynków, miał sześć odbiorów, cztery skuteczne wybicia i 26 celnych podań. "SofaScore" dała Bereszyńskiemu notę 7.4. Wyższe oceny dostali tylko Omar Colley i Antonio Candreva (odpowiednio 7.8 i 7.7). Niemal taką samą, bo ocenę 7.3 Bereszyński otrzymał też od portalu “WhoScored.com”. Wyżej ocenieni zostali tylko Colley (7.5) i Mikkel Damsgaard (7.4).

- Bartek Bereszyński dziś top. Na początku aktywny z przodu. Cały mecz zadziorny i konsekwentny w tyłach, a do tego z kluczowym wślizgiem w doliczonym czasie gry - napisał Piotr Dumanowski, komentator Eleven Sports na swoim profilu na Twitterze.

- Osiągnęliśmy już doskonałe wyniki w meczach z Lazio, Interem i Atalantą. Chcieliśmy to zrobić jeszcze raz w starciu z Milanem. Szkoda, że Adrien Silva opuścił boisko, bo po jego czerwonej kartce nie było łatwo. I tak jednak zagraliśmy znakomity mecz i musimy docenić zdobyty punkt - powiedział Bereszyński w rozmowie ze Sky Sport.

Docenił również strzelca pierwszej bramki, 38-letniego Fabio Quagliarellę. Napastnik Sampdorii w 57. minucie wykorzystał fatalne podanie Theo Hernandeza w kierunku stoperów, przechwycił piłkę i pięknym lobem nad bramkarzem Gianluigi Donnarummą zdobył pierwszą bramkę. 120 sekund później goście grali w dziesiątkę, bo drugą żółtą kartkę otrzymał Adrien Silva. Milan zdołał tylko wyrównać po golu w 87. minucie rezerwowego Jensa Hauge.

- Fabio zagrał świetnie i zdobył wspaniałą bramkę. Pomógł nam również bardzo w defensywie, zrobił wiele kilometrów. Jeśli patrzę na grę jako fan, nie wydaje mi się, że ma aż 38 lat, ale że jest młodszy ode mnie - dodał z uśmiechem Bereszyński.

Sampdoria po tym remisie zajmuje dziesiąte miejsce w tabeli. Nie walczy już praktycznie o nic, bo nad strefą spadkową ma aż dwanaście punktów przewagi, a do strefy pucharowej traci aż szesnaście punktów. W następnej kolejce, 11 kwietnia podejmie Napoli. Tymczasem AC Milan nie wygrał już czwartego z rzędu meczu u siebie i do Interu Mediolan traci pięć punktów, ale ma aż dwa mecze rozegrane więcej.

Inne wyniki 29. kolejki:

Atalanta - Udinese 3:2 (2:1),

Benevento - Parma 2:2 (1:0),

Cagliari - Verona 0:2 (0:0),

Genoa - Fiorentina 1:1 (1:1),

Lazio - Spezia 2:1 (0:0),

Napoli - Crotone 4:3 (3:1),

Sassuolo - AS Roma 2:2 (0:1)

Mecz Torino - Juventus w sobotę o godz. 18, a Bologna - Inter o godz. 20.45.