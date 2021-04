Impreza piłkarzy Juventusu w willi jednego z nich. To nie wszystko. Klub ma problemy

Najpierw kara FIGC nałożona na Gianluigiego Buffona, a następnie pozytywny wynik koronawirusa w kadrze i ryzykowne zachowanie piłkarzy. Czarne chmury wiszą nad Juventusem, który w czwartek w mediach społecznościowych poinformował o zakażeniu u Leonardo Bonucciego. Klub wysłał obrońcę na izolację. Kolejnym problemem są najnowsze doniesienia o imprezie zorganizowanej w willi Westona McKenniego. Juventus nie zabrał głosu w sprawie, a piłkarze przepraszają za swoje zachowanie.

Dybala, Arthur i McKennie ukarani karą grzywny. "To nie była impreza"

Dybala, Arthur i McKennie mieli w środę zorganizować imprezę na około 10-20 osób. Wszyscy uczestniczący złamali zasady panujące we Włoszech w czasie pandemii koronawirusa, a jak informuje lokalny dziennik "La Stampa", spotkanie ok. godziny 23:30 przerwała interwencja policji. Początkowo funkcjonariusze spotkali się z odmową wjazdu na teren posiadłości. Dopiero po jakimś czasie ujawniono udział zawodników Juve.

Juventus nie odniósł się do medialnych doniesień, jednak Paulo Dybala potwierdza informacje, przyznając się do błędu w mediach społecznościowych. - Myliłem się, wychodząc na spotkanie. To nie była impreza, ale tak, przyznaję się do błędu i przepraszam - napisał w swojej relacji na Instagramie Argentyńczyk. Zarówno McKennie, jak i Arthur Melo nie zabrali głosu w sprawie.

Jakie konsekwencje czekają piłkarzy Juventusu? Wszyscy uczestnicy, a w tym także piłkarze, zostali ukarani mandatami przez lokalne władze. Natomiast wciąż nie wiadomo, jakie sankcje nałoży na zawodników klub. Zgodnie z zasadami Juventus może ukarać Dybalę, McKenniego i Arthura finansowo lub "może zdecydować o ich krótkoterminowym zawieszeniu".

Obecnie Juventus znajduje się na 3. miejsce w tabeli Serie A ze stratą 10 punktów do lidera, Interu Mediolan. Drugi AC Milan ma przewagę czterech punktów. Do końca obecnego sezonu pozostało mistrzowi Włoch pozostało jedenaście spotkań. Najbliższe rozegra w niedzielę, 3 kwietnia z Torino FC.