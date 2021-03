Buffon znów może opuścić Juventus! Sensacyjne informacje z Włoch. Trzy kluby zainteresowane

W lipcu 2019 roku Gianluigi Buffon wrócił do Juventusu po roku gry dla Paris Saint-Germain. W latach 2001-2018 bramkarz nieprzerwanie bronił barw zespołu z Turynu. W ostatnich tygodniach włoskie media informowały o porozumieniu Buffona z Juventusem, dzięki któremu obie strony miały parafować nową umowę, ważną do 30 czerwca 2022 roku. Coraz więcej jednak wskazuje na to, że ostatecznie do tego nie dojdzie.

REKLAMA

Zobacz wideo Cristiano Ronaldo strzelił hat-tricka w 32 minuty i odpowiedział krytykom [ELEVEN SPORTS]

Gianluigi Buffon może zmienić klub. Mattia Perin i Emil Audero są rozpatrywani w roli jego następców

Jak informuje "La Gazzetta dello Sport", Gianluigi Buffon nie chce kończyć kariery i ma zamiar w przyszłym sezonie występować w klubie, który zagwarantuje mu regularne występy – na co nie może liczyć w Juventusie. W takim wypadku mistrz Włoch jest zobligowany do poszukiwania jego następcy. Rozpatrywani są dwaj bramkarze: Mattia Perin z Genoi oraz Emil Audero z Sampdorii.

Perin jest wypożyczony do Genoi do końca sezonu 2020/2021. Klub nie miał zapewnionej opcji wykupu po zakończeniu rozgrywek i miał nadzieję na udane negocjacje z Juventusem w trakcie letniego okna transferowego. Z kolei Audero jest wychowankiem "Starej Damy" i został spieniężony w lipcu 2019 roku. Wówczas trafił do Sampdorii, która po roku wypożyczenia zapłaciła za niego 20 milionów euro. 16 marca klub ogłosił przedłużenie kontraktu ze swoim bramkarzem do 30 czerwca 2026 roku, co może sugerować, że kwota transferu mogłaby być teraz zdecydowanie większa.

"La Gazzetta dello Sport" podaje, że na ten moment Gianluigi Buffon ma trzy opcje. Jedną z nich jest Napoli, które może sprzedać Davida Ospinę do Atalanty (ma on zastąpić Pierluigiego Golliniego - dop.red) i będzie poszukiwać bramkarza do rywalizacji z Alexem Meretem. Pozostałe opcje są związane z klubami zagranicznymi – mowa o Porto oraz Lille. Buffon w tym sezonie zagrał w 10 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach i w sześciu z nich zachował czyste konto.