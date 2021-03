Drągowskiego chcą wielkie kluby! Agent piłkarza potwierdza

Bartłomiej Drągowski cieszy się zainteresowaniem wielu klubów europejskich. W ostatnich miesiącach był on przymierzany do transferu do Interu Mediolan, Milanu, Evertonu czy Romy. Fiorentina wyceniła reprezentanta Polski na 20 milionów euro. W ostatnich dniach do grona zainteresowanych dołączyła Borussia Dortmund, która poszukuje następcy Romana Buerkiego.

Zobacz wideo Fiorentina - Milan 2:3. Kontuzja Drągowskiego [ELEVEN SPORTS]

Agent Drągowskiego potwierdza zainteresowanie ze strony Borussii Dortmund

Włoski portal "FirenzeViola.it" przeprowadził wywiad z agentem Drągowskiego, Mariuszem Kuleszą, w którym zapytał m.in o jego opinię na temat występów Polaka w tym sezonie. – Uważam osobiście, że Bartek bardzo dobrze radzi sobie w tym sezonie. Robi niesamowite postępy i swoimi interwencjami uratował wiele punktów zespołowi. Fiorentina ma teraz problemy, ale wciąż w niej drzemie ogromny potencjał – powiedział agent.

Jednym z głównych tematów rozmowy był temat transferu do Borussii Dortmund. Mariusz Kulesza odniósł się do doniesień medialnych z ostatnich dni. – Bardzo się cieszę, że Bartkiem interesują się kluby z Ligi Mistrzów. Czy do nich należy BVB? Tak, potwierdzam. Na razie nie mieliśmy kontaktu z klubem w sprawie przedłużenia kontraktu, ale jest on jeszcze ważny przez dwa lata, więc mamy czas – dodał.

Bartłomiej Drągowski zagrał w 28 meczach tego sezonu Serie A. W sześciu z nich udało mu się zachować czyste konto. Jego umowa z Fiorentiną jest ważna do 30 czerwca 2023 roku.