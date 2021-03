To koniec Donnarummy w Milanie? Włoch coraz bliżej nowego klubu

Pod coraz większym znakiem zapytania stoi przyszłość Gianluigiego Donnarummy w AC Milan. Obecny kontrakt bramkarza wygasa wraz z końcem tego sezonu i coraz mniej wskazuje na to, by umowa miała zostać przedłużona. Już teraz 22-latek może negocjować warunki kontraktu z nowym klubem, do którego będzie mógł przenieść się za darmo.

Donnarumma oraz jego agent - Mino Raiola - chcą wykorzystać tę sytuację i wynegocjować możliwie najwyższą umowę w Milanie. Obecnie gracz zarabia 6 milionów euro za sezon. Jak poinformował włoski dziennikarz - Maurizio Pistocchi - klub zaproponował bramkarzowi nowy kontrakt, który gwarantował Donnarummie zarobki w wysokości 8 milionów euro za sezon. Propozycja ta miała zostać jednak odrzucona.

Donnarumma odejdzie z Milanu?

Pistocchi poinformował też, że bramkarz ma oczekiwać aż dwukrotnie wyższej pensji, czego Milan nie może zaakceptować. Zdaniem dziennikarza klub będzie wolał przeznaczyć te pieniądze na wykupienie Fikayo Tomoriego z Chelsea. Anglik przebywa w Milanie na wypożyczeniu z Chelsea, jednak włoski klub ma możliwość wykupienia go za 28 milionów euro. Chociaż Milan chciał tę kwotę negocjować, to Anglicy z ceny na pewno nie zejdą.

Sporo wskazuje na to, że to właśnie Chelsea może być nowym klubem Donnarummy, jeśli ten nie zdecyduje się na przedłużenie kontraktu w Milanie. Klub ze Stamford Bridge od dawna interesuje się włoskim bramkarzem, o czym informowały włoskie i angielskie media. Biorąc pod uwagę fakt, że Chelsea nie musiałaby płacić Milanowi za zawodnika dużej kwoty odstępnego, będzie w stanie zaproponować Włochowi dużo wyższy kontrakt. Gdyby londyńczycy zaoferowali Donnarummie tyle, ile oczekuje od Milanu, to ten zostałby najlepiej opłacanym zawodnikiem w klubie.

Donnarumma bramkarzem Milanu jest od 2013 roku. Dwa lata później Włoch zadebiutował w Serie A i do tej pory rozegrał w klubie 241 meczów. W 2016 roku zdobył jedyne trofeum, jakim był Superpuchar Włoch.