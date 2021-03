Media: Juventus ustalił cenę za Ronaldo. Klub nie będzie przeszkadzał w transferze

Utrzymanie Cristiano Ronaldo w Juventusie to koszt 87 milionów euro, który rozkłada się między jego pensję, a amortyzację 100 milionów euro, które klub przelał Realowi Madryt latem 2018 roku. Nie zamierza on zmuszać Ronaldo do pozostania w Turynie i przedłużenia kontraktu, więc jeśli zechce odejść, nie stanie mu na przeszkodzie. Hiszpański "AS" poinformował, za jaką kwotę Juventus jest skłonny go sprzedać.

Juventus może sprzedać Cristiano Ronaldo za 25 milionów euro. Nie zamierza go zmuszać do pozostania w klubie

Po przegranym meczu z Benevento (0:1) z włoskimi dziennikarzami rozmawiał dyrektor sportowy Juventusu, Fabio Paratici. Na pytania o przyszłość Cristiano Ronaldo w Turynie odpowiadał stanowczo. – Ta porażka nie zmienia naszych planów na przyszłość. Podtrzymujemy nasze stanowisko: nie wypuścimy najlepszego piłkarza na świecie – zapewniał w rozmowie ze "Sky Sport".

Jak informuje hiszpański dziennik "AS", Juventus może sprzedać Ronaldo za 25 milionów euro i nie będzie mu blokować odejścia. Piłkarz chce wrócić do Realu Madryt i do tej pory nie zaprzeczał plotkom, które pojawiały się w mediach. Ma też nie stwarzać przeszkód finansowych, aby transfer mógł dojść do skutku. Do tej pory Juventus nie otrzymał oficjalnej oferty. Jeżeli wymagania nie zostałyby spełnione, klub będzie zadowolony z pozostania Ronaldo na kolejny sezon.

Juventus zajmuje trzecie miejsce w tabeli Serie A z 55 punktami i traci 10 punktów do prowadzącego Interu Mediolan. Cristiano Ronaldo pozostaje liderem klasyfikacji strzelców z 23 bramkami na koncie – ma cztery trafienia więcej od Romelu Lukaku.