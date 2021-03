Potężna sensacja w Turynie! Porażka Juventusu po skandalicznym błędzie

Juventus po raz kolejny w tym sezonie zaprezentował się fatalnie i zawiódł swoich kibiców. Drużyna Andrei Pirlo poniosła porażkę na własnym stadionie z beniaminkiem Serie A, Benevento. Oznacza to, że turyńczycy coraz bardziej oddalają się od dziesiątego z rzędu scudetto. Jakby tego było mało, dopiero co pożegnali się także z Ligą Mistrzów już na etapie 1/8 finału.

Kolejny fatalny występ Juventusu! Mistrzostwo oddala się coraz bardziej.

Juventus od samego początku spotkania zdecydowanie przeważał i nic nie wskazywało, aby Benevento miałoby sprawić niespodziankę na Allianz Stadium. Podopieczni Andrei Pirlo stwarzali sobie sytuację, a szczególnie aktywny był Cristiano Ronaldo. Portugalczyk nie mógł się jednak wstrzelić w bramkę gości. W 35. minucie po dośrodkowaniu z rzutu wolnego piłkę ręką w polu karnym dotknął obrońca Benevento, Daam Foulon i sędzia był przez to zmuszony podyktować rzut karny dla gospodarzy. Po chwili jednak arbiter dostał sygnał z wozu VAR, że są jakieś wątpliwości i zdecydował się sam obejrzeć tę sytuację na ekranie. Ostatecznie uznał, że Juventusowi nie należy się jednak "jedenastka" i odwołał swoją wcześniejszą decyzję.

Ta sytuacja nie wytrąciła Juve z równowagi i chwilę później piłkę do bramki wpakował Cristiano Ronaldo, ale był na spalonym, więc bramka nie została uznana. Po przerwie gospodarze dalej atakowali, ale w 69. minucie skandaliczny błąd popełnił Arthur Melo, po którym Wojciecha Szczęsnego pokonał Adolfo Gaich i to goście wyszli na prowadzenie. Gospodarze nie mogli uwierzyć w to co się stało i ruszyli od razu do ataku. Niestety nie zdało się to na nic i mecz zakończył się ich porażką 0:1.

Juventus jest w tym momencie na 3. miejscu w tabeli Serie A. Do zakończenia rozgrywek pozostało dziesięć kolejek, a strata mistrzów do obecnego lidera, czyli Interu Mediolan wynosi aż 10 punktów. Może to oznaczać, że turyńczycy nie zdobędą mistrzostwa po raz pierwszy od dziewięciu lat.

