No to chyba mamy bramkę sezonu! "Obłędna. Jedna z najpiękniejszych"

Włoski napastnik w 16. minucie najpierw kapitalnie przyjął sobie piłkę na klatkę piersiową po podaniu głową Juraja Kucki, a następnie fantastycznym strzałem przewrotką pokonał Mattię Perina. "Co za gol. Jak wracać do Serie A, to w stylu Graziano Pelle. Obłędna bramka. Prawdopodobnie jedna z najpiękniejszych w tym sezonie. [...] Wątpię, żeby ktokolwiek mógł go przebić. [...] Znakomicie to przyjął. Złożył się" - zachwycali się komentujący spotkanie Parmy z Genoą, Piotr Dumanowski i Filip Kapica.

Zobacz wideo "Obłędna. Jedna z najpiękniejszych". Komentatorzy zachwyceni golem Pellego

Piękna bramka Pellego nie pomogła Parmie. Scamacca bohaterem Genoi

Piękna bramka Włocha jednak na niewiele się zdała. W drugiej połowie Genoa zdołała odwrócić losy rywalizacji. Bohaterem był rezerwowy Gianluca Scamacca, który pojawił się na murawie w 46. minucie. Napastnik zaledwie cztery minuty później doprowadził do wyrównania, a w 69. minucie zdobył gola na wagę wygranej.

Graziano Pelle zagrał trzeci mecz na poziomie Serie A w tym sezonie po tym, jak wrócił do Włoch po niemal 10-letniej przerwie. W przeszłości grał w Lecce, Parmie i Sampdorii. Ostatnio 35-latek występował przez pięć lat w Chinach, w klubie Shandong Lueng, z którym w styczniu rozwiązał kontrakt i związał się półroczną umową z Parmą, ważną do końca czerwca 2021 roku. W obecnym sezonie ma również asystę w meczu z Romą.

Pelle przez transfermarkt.de wyceniany jest na 650 tys. euro. Ma na koncie 20 występów w reprezentacji Włoch i dziewięć strzelonych bramek. Zanim wyjechał do Chin grał również w innych europejskich klubach: Southampton, Feyenoordzie i Alkmaar.

Genoa po wygranej zajmuje 13. miejsce w lidze, a Parma jest w strefie spadkowej na przedostatnim, 19. miejscu.