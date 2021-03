Awantura po meczu Milanu z Manchesterem United! "Ty marny du*ku. Twoja siostra to dobra drużyna"

W pierwszym meczu na Old Trafford to AC Milan był zespołem lepszym, jednak chociaż zespół Stefano Piolego tworzył więcej szans, to pierwszą bramkę zdobyli Anglicy. Prowadzenie Manchesterowi United dał Amad Diallo, a w ostatniej minucie remis Milanowi uratował Simon Kjaer. W rewanżu Manchester wygrał na wyjeździe1:0 i awansował do ćwierćfinału rozgrywek.

REKLAMA

Zobacz wideo Armia Sousy na Anglię, Węgry i Andorę [SEKCJA PIŁKARSKA #81]

Media: Prezes Napoli ma już następcę Gattuso. Jest jeden warunek

Tuż po ostatnim gwizdku Kieran McKenna, jeden z asystentów Ole Gunnara Solskjaera klepnął po plecach trenera Milanu i powiedział mu "dobra drużyna". Reakcja Stefano Piolego była zaskakująca.

Piłkarze Milanu wściekli się na sędziego. Jeden już wisi, drugi czeka na wyrok

- Dobra drużyna? G***o! Ty marny du*ku! Twoja siostra to dobra drużyna. Twoja siostra jest dobra! - mówił pod nosem wściekły Pioli.

Trener Milanu wrócił do tej sytuacji na pomeczowej konferencji prasowej.

- Przykro mi, ale taka sytuacja już się więcej nie powtórzy. Pogratulowałem Solskjaerowi, ale byłem zły na jego asystenta - wyjaśnił Włoch.

Milan odpadł z Ligi Europy, a teraz musi bronić drugiego miejsca w Serie A, bo ma tylko punkt przewagi nad Juventusem i aż dziewięć punktów straty do Interu Mediolan. Zaś Manchester walczy o utrzymanie pozycji wicelidera Premier League i o triumf w LE.

Liga Europy - pary ćwierćfinałowe:

Granada - Manchester United

Arsenal - Slavia Praga

Ajax Amsterdam - AS Roma

Dinamo Zagrzeb - Villareal

Rozlosowano również drabinkę w kolejnej fazie turnieju. W półfinałach lepszy z pary Granada/Manchester United zmierzy się z Ajaksem Amsterdam bądź AS Romą, natomiast Dinamo Zagrzeb albo Villarreal zagra z Arsenalem lub Slavią Praga.