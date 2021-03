Media: Prezes Napoli ma już następcę Gattuso. Jest jeden warunek

Coraz bardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz, wedle którego Gennaro Gattuso z końcem sezonu przestanie pełnić funkcję szkoleniowca Napoli. To skłania prezesa Aurelio De Laurentiisa do szukania jego następcy. "Corriere dello Sport" zwraca uwagę na to, że ADL ma przygotowany plan B w przypadku, gdyby klub awansował do Ligi Europy.

Media: Massimiliano Allegri może objąć Napoli tylko w momencie, jak klub awansuje do Ligi Mistrzów

"Corriere dello Sport" podaje, że nowym kandydatem do objęcia roli trenera Napoli jest Massimiliano Allegri. Włoch został zwolniony ze stanowiska trenera Juventusu z końcem sezonu 2018/2019 i niebawem miną dwa lata od momentu, kiedy pozostaje bez pracy. Do tej pory Allegri był łączony z objęciem posady trenera Realu Madryt, Interu Mediolan, Leeds United czy Paris Saint-Germain.

Plany Aurelio De Laurentiisa są uzależnione od awansu do Ligi Mistrzów. Brak dodatkowych 40 milionów euro w klubowym budżecie sprawi, że będzie potrzeba szukać oszczędności, co może skończyć się transferami kilku kluczowych zawodników. W przypadku awansu do Ligi Mistrzów Massimiliano Allegri jest jednym z trzech kandydatów dla De Laurentiisa. Jeśli jednak nie dogadałby się z byłym trenerem Milanu, to są rozpatrywane kandydatury Rafaela Beniteza oraz Paulo Fonseki, który teraz odpowiada za wyniki Romy.

Prezes Napoli bierze też pod uwagę mniej optymistyczny scenariusz, czyli awans do Ligi Europy. W takiej sytuacji rozpatruje trzech trenerów, działających w klubach Serie A. Są to Roberto De Zerbi (Sassuolo), Ivan Jurić (Hellas Verona) oraz Vincenzo Italiano (Spezia Calcio). Jurić był jednym z kandydatów do zastąpienia Gennaro Gattuso jeszcze w poprzednim sezonie w przypadku braku wygranej w Pucharze Włoch.