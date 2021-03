Zieliński jednym podaniem zachwycił Włochów. "Klasa i idealne wyczucie. Złota asysta!"

To była akcja z 49. minuty. Piotr Zieliński zagrał wtedy w tempo do Matteo Politano, który swoją słabszą prawą nogą pokonał Gianluigiego Donnarummę. To był gol, który zapewnił Napoli zwycięstwo z Milanem. - Mówiliśmy, że brakowało takich przeszywających podań, no i właśnie zaserwował nam je Piotr Zieliński - zachwycali się komentatorzy Eleven Sports. To już ósma asysta Piotra Zielińskiego w tym sezonie licząc wszystkie rozgrywki, a więc Serie A (sześć), Ligę Europy (jedna) i Puchar Włoch (też jedna).

Zobacz wideo "Złota asyta" Piotra Zielińskiego. Napoli wygrało z Milanem [ELEVEN SPORTS]

Włosi zachwyceni Zielińskim. "Złota asysta!"

Włoskie media są zachwycone występem Zielińskiego. - Klasa i idealne wyczucie czasu. Co za podanie do Politano. Złota asysta! - napisali dziennikarze "Corriere dello Sport", którzy przyznali Polakowi 6,5 w skali 1-10. Taką samą notę przyznali Zielińskiemu także dziennikarze goal.com. - Jego gra inspiruje. Mocno przyczynił się do bramki strzelonej przez Napoli - podsumowano jego występ.

Jeszcze lepszą notę Zieliński otrzymał od dziennikarzy tuttomercatoweb.com, a także tuttonapoli.net. - Asysta przy bramce Politano pokazuje, że Zieliński rozumie tempo gry i wie, jak podać piłkę. Najlepsze akcje Napoli często zaczynają się właśnie od niego - podkreślili dziennikarze tuttomercatoweb.com.

Zieliński śrubuje swój rekord w Serie A - ma już sześć goli i sześć asyst. Wcześniej jego najlepszym sezonem był 2016/17, gdy zdobył pięć bramek i zaliczył sześć asyst (to był pierwszy sezon po transferze do Napoli). To również najlepszy sezon dla Polaka licząc wszystkie rozgrywki - ma po osiem bramek i asyst.