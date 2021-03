Piotr Zieliński śrubuje rekord! Tak czaruje w Serie A [WIDEO]

To już ósma asysta Piotra Zielińskiego w tym sezonie licząc wszystkie rozgrywki, a więc Serie A (sześć), Ligę Europy (jedna) i Puchar Włoch (też jedna). - Mówiliśmy, że brakowało takich przeszywających podań, no i właśnie zaserwował nam je Piotr Zieliński - zachwycali się komentatorzy Eleven Sports.

REKLAMA

Zobacz wideo Zmarnowane sytuacje Roberta Lewandowskiego w meczu z Werderem [ELEVEN SPORTS]

Cristiano Ronaldo strzelił hat-tricka w 32 minuty i wysłał specjalną wiadomość

Piotr Zieliński zalicza kolejną asystę w Serie A!

To była akcja z 49. minuty. Zieliński zagrał wtedy w tempo do Matteo Politano, który swoją słabszą prawą nogą pokonał Gianluigiego Donnarummę. To był gol, który zapewnił Napoli zwycięstwo z Milanem. Dzięki tej wygranej zespół Zielińskiego awansował na piąte miejsce w tabeli. Do pierwszego Interu traci aż 15 punktów (Napoli ma rozegrany jeden mecz mniej), ale do drugiego Milanu już tylko sześć. W następnej kolejce Napoli zagra na wyjeździe z Romą (21 marca, godz. 20.45).

Tak ma wyglądać ostateczna kadra Paulo Sousy! Skreśli kilku piłkarzy

Tym samym Zieliński śrubuje swój rekord w Serie A - ma już sześć goli i sześć asyst. Wcześniej jego najlepszym sezonem był 2016/17, gdy zdobył pięć bramek i zaliczył sześć asyst (to był pierwszy sezon po transferze do Napoli). To również najlepszy sezon dla Polaka licząc wszystkie rozgrywki - ma po osiem bramek i asyst.