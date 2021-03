Ronaldo pobił legendarny rekord Pelego. "Nawet o tym nie marzyłem"

Cristiano Ronaldo na początku stycznia w starciu z Udinese strzelił 758 bramkę w karierze, czym pobił rekord goli Pelego. Słynny Brazylijczyk nie do końca się z tym zgadzał. "Lider wszech czasów w zdobytych bramkach (1283)" - taki wpis pojawił się na koncie na Instagramie Pelego. A sam Portugalczyk nie chwalił się tym osiągnięciem. Aż do niedzielnego popołudnia.

"Nigdy o tym nie marzyłem"

Portugalczyk w wyjazdowym, wygranym 3:1 meczu z Cagliari popisał się hat-trickiem w zaledwie 32 minuty. Po meczu na swoim profilu na Instagramie napisał, że według niego rekord mógł wynosić 767 bramek.

"Mój odwieczny i bezwarunkowy podziw dla pana Edsona Arantesa do Nascimento, taki jak szacunek, jakim darzę futbol z połowy XX wieku, skłonił mnie do wzięcia pod uwagę jego wyniku 767 goli, zakładając jego 9 bramek dla drużyny stanu Sao Paulo, a także dla drużyny wojskowej Brazylii" - napisał Ronaldo.

- Teraz po zdobyciu 770 goli pierwsze słowa kieruje do Pelego. Nie ma takiego zawodnika na świecie, który nie wychowałby się na słuchaniu opowieści o Twoich meczach, celach i osiągnięciach, i nie jestem wyjątkiem. Z tego powodu jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że jestem na szczycie najlepszych strzelców świata. Pokonanie rekordu Pelego to coś, o czym nigdy nie marzyłem, dorastając jako dziecko z Madery - dodał Portugalczyk.

Cristiano Ronaldo zapowiedział też, że to nie koniec jego osiągnięć. - Nie mogę się doczekać kolejnych gier i wyzwań. Kolejnych rekordów i trofeów. Ta historia jest jeszcze daleka od zakończenia. Przyszłość jest jutro, a Juventus i Portugalia wciąż mają wiele do wygrania - przyznał.

Co ciekawe, filar Juventusu Turyn strzelał gole w ostatnich 20 latach z rzędu! Po raz pierwszy trafił w 2002 roku, jeszcze w barwach Sportingu Lizbona.

Cristiano Ronaldo w tym sezonie zdobył 23 bramki i prowadzi w klasyfikacji najskuteczniejszych w Serie A. Cztery trafienia mniej ma Romelu Lukaku z Interu Mediolan, a aż siedem Luis Muriel z Atalanty.

Juventus cały czas ma trudną sytuację w tabeli, by obronić mistrzostwo Włoch. Zajmuje trzecie miejsce i ma aż dziesięć punktów straty do prowadzącego Interu, ale jeden mecz rozegrany mniej. Do drugiego AC Milan traci już tylko punkt.