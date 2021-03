Władze Juventusu złożyły ostateczną deklarację ws. przyszłości Cristiano Ronaldo

W ostatnich tygodniach dużo mówi się o sensacyjnym powrocie Cristiano Ronaldo do Realu Madryt. Zdaniem "Corriere dello Sport" Juventus ustalił już nawet cenę za Portugalczyka. "W Turynie wszyscy zastanawiają się, czy zakup Cristiano Ronaldo był dobrą inwestycją" - czytamy w artykule włoskiego dziennika. Plotki nasiliły się po ostatnim spotkaniu Juve z FC Porto w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Dyrektor sportowy klubu zdaje się zakończyć temat transferu stanowczym oświadczeniem.

Juventus nie odpuści Cristiano Ronaldo. "Nie sądziłem, że kiedykolwiek będę świadkiem takiej debaty"

- To mnie śmieszy. W całej mojej karierze nie sądziłem, że kiedykolwiek będę świadkiem takiej debaty o Cristiano Ronaldo. Dorastałem w małym mieście, w barach i na parafiach odbywały się podobne dyskusje o [Roberto] Baggio czy [Sandro] Mazzoli. Nigdy nie pomyślałbym, że to samo usłyszę o Ronaldo teraz. Jest najlepszym strzelcem Serie A. Pięć razy wygrał Złotą Piłkę. To przywilej mieć go w swojej drużynie. Bez wątpliwości jest przyszłością Juventusu - powiedział Fabio Paratici w rozmowie ze "Sky Sport Italia".

Wcześniej media postanowiły zapytać o zdanie także drugą stronę plotek transferowych, czyli trenera Realu Madryt, Zinedine'a Zidane'a. - Wszyscy darzymy go tutaj miłością. Napisał kawał historii [Realu], jest wspaniałym piłkarzem, ale teraz gra w Juventusie i nie mogę powiedzieć niczego więcej oprócz tego, o czym rozmawiają ludzie - powiedział na konferencji prasowej Francuz.

Możliwe odejście Cristiano Ronaldo z Juventusu jest głównym tematem ostatnich dni. Wśród powodów, wymienianych przez byłych piłkarzy i media był brak sukcesów mistrza Włoch w europejskich pucharach, co miał Juve zapewnić Portugalczyk oraz wysoką pensję, jaką wypłaca mu klub. Pensja CR7 wynosi 30 mln euro netto rocznie.

Kontrakt Ronaldo z Juventusem jest ważny do końca czerwca 2022 roku. Jak zaznaczył Fabio Paratici, 36-latek jest aktualnym liderem strzelców Serie A z 23 golami na koncie - w niedzielnym spotkaniu z Cagliari ustrzelił klasycznego hat-tricka, a jego ekipa wygrała 3:1.