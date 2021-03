Miał być wygranym u Sousy, ma wielki problem. Reca opuści zgrupowanie reprezentacji Polski?

Lazio pokonało Crotone 3:2 (2:1) w meczu 27. kolejki Serie A. Goście pomimo niezłego meczu pozostają na ostatnim, dwudziestym miejscu w ligowej tabeli, a teraz mogą mieć problem z kontuzją dobrze spisującego się w ostatnich spotkaniach Arkadiusza Recy.

REKLAMA

Zobacz wideo Paulo Sousa musiał uczyć się polskiej piłki w locie. Dlaczego zdecydował się na takie powołania? [Naszym Okiem]

Kontuzja Arkadiusza Recy. Przejdzie dalsze badania

Polak zszedł z boiska w 65. minucie i został zmieniony przez Andreę Rispoliego. Portal fantacalcio.it informował, że chodziło o problemy Recy z lewą stopą i przez nie piłkarz był zmuszony do opuszczenia boiska.

To może być jeden z największych wygranych u Paolo Sousy. "Jest piekielnie szybki"

Dalsze badania Reca ma przejść w weekend, a o jego stanie zdrowia klub zamierza poinformować najpóźniej w poniedziałek. Problemy ma także dwóch innych zawodników Crotone - Pedro Pereira i Lisandro Magallan.

Dla Recy uraz przydarza się w fatalnym momencie. Polak został powołany do szerokiej kadry reprezentacji Polski wybranej przez nowego selekcjonera Paulo Sousę. Dzięki swojej dobrej grze w ostatnich meczach mógł liczyć na szansę występu w meczach eliminacji mistrzostw świata przeciwko Węgrom, Andorze i Anglii, ale teraz zadecyduje o tym przede wszystkim jego stan zdrowia.

Media: Juventus ustalił cenę za Ronaldo. Portugalczyk ma odejść już latem

"Reca może się okazać ważnym piłkarzem selekcjonera Paulo Sousy"

"Choć Crotone najpewniej spadnie, to Arkadiusz Reca nie tylko może się utrzymać na poziomie Serie A, ale i okazać się ważnym piłkarzem selekcjonera Paulo Sousy. (...) 25-letni Polak zasuwa jak opętany od pola karnego do pola karnego. To dobre określenie, bo w meczu z Interem był najszybszy na boisku, choć obok niego po murawie biegał też Achraf Hakimi. Polakowi przy jednym ze sprintów zmierzono prędkość - aż 33,5 km/h. Reca może nie ma zbyt bogatego repertuaru dryblingów, ale jego przekładanka jest dość skuteczna. Coraz lepiej także dośrodkowuje i - co ważne - próbuje to czynić także prawą nogą" - napisał o Recy dziennikarz Sport.pl Antoni Partum.

Legenda Juventusu Turyn zakończy karierę. W Serie A zagrał ponad 500 meczów!

Arkadiusz Reca w tym momencie jest wypożyczony do Crotone z Atalanty Bergamo, do której mógłby wrócić już w lipcu tego roku. Trafił tam w lipcu 2018 roku i już wcześniej był wypożyczany - do SPAL. Wcześniej był także zawodnikiem Wisły Płock i Floty Świnoujście, a wychowywał się w Chojniczance. W reprezentacji Polski rozegrał dwanaście meczów. W tym sezonie Serie A Reca wystąpił w 24 spotkaniach, zdobył dwa gole i sześć razy asystował.