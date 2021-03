Legenda Juventusu Turyn zakończy karierę. W Serie A zagrał ponad 500 meczów!

- To mistrzowie, ich historia mówi sama za siebie. Ich więź z koszulką jest nierozerwalna. Przykłady zarówno na boisku, jak i w szatni. Liderzy, motory napędowe i osoby posiadające DNA Juventusu, jakby to była ich druga skóra. Gianluigi Buffon i Giorgio Chiellini. Kapitanowie, legendy - napisała oficjalna strona Juventusu w czerwcu ubiegłego roku informując o przedłużeniu kontraktów z Buffonem i Cheillinim co najmniej do końca sezonu 2020/2021.

Koniec Chielliniego w Juventusie

Wydaje się, że Chiellini po zakończeniu tego sezonu nie będzie już zawodnikiem Juventusu, bo planuje zakończyć sportową karierę. Informują o tym dziennikarze "La Gazzetta dello Sport". Oferta przedłużenia umowy, nie zostanie przyjęta przez zawodnika.

36-letni Chiellini gra w Juventusie od czasu transferu z Fiorentiny w 2005 roku, a od tego czasu był przez wiele lat czołową postacią defensywy "Starej Damy". W ubiegłym sezonie zagrał jednak tylko w czterech meczach ze względu na zerwanie więzadeł krzyżowych. W tym sezonie z powodów problemów mięśniowych wystąpił w piętnastu spotkaniach.

Z klubem z Turynu aż dziewięć razy zdobył mistrzostwo Włoch i cztery razy krajowy puchar. Podobnie jak Buffonowi, nie udało mu się jednak sięgnąć po triumf w Lidze Mistrzów, choć dwa razy Juventus grał w finale tych rozgrywek (w 2015 i 2017 roku, Chiellini opuścił pierwszy finał z powodu kontuzji). W tym sezonie też mu się to nie uda, bo zespół Andrei Pirlo niespodziewanie odpadł w 1/8 finału z FC Porto.

W sumie Chiellini zagrał dla Juventusu w 523 spotkaniach, zdobył 36 bramek i miał 23 asysty. W reprezentacji Włoch wystąpił w 105 meczach, strzelił osiem goli.