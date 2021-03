Gigant chce ściągnąć Cristiano Ronaldo. "Kontakt nigdy się nie urwał"

Cristiano Ronaldo przechodzi aktualnie ciężki okres w swojej karierze. Jego Juventus odpadł niespodziewanie we wtorek z Ligi Mistrzów z FC Porto i jest na prostej drodze do utraty scudetto na rzecz Interu. Byłby to pierwszy przegrany wyścig o mistrzostwo od dziewięciu lat! Dla pięciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki jest to o tyle bolesne, że odszedł z Realu Madryt, aby pomóc Juve w wejściu na wyższy poziom, a od jego przyjścia jest tylko gorzej. Z tego powodu co raz częściej zaczynają się pojawiać głosy sugerujące, że 36-latek może opuścić Turyn.

REKLAMA

Zobacz wideo Juventus - Spezia 3:0. Cristiano Ronaldo na 3:0 [ELEVEN SPORTS]

Cobolli Gigli nie zostawił suchej nitki na Cristiano Ronaldo! Padły mocne słowa

Cristiano Ronaldo zostanie nowym zawodnikiem PSG? Tak sugerują francuskie media.

Po odpadnięciu podopiecznych Andrei Pirlo z Ligi Mistrzów we Włoszech zawrzało. Kibice i dziennikarze natychmiast zaczęli domagać się gruntownej przebudowy drużyny, ponieważ aktualny projekt zdaje się zmierzać donikąd. Jedną z pierwszych ofiar zmian miałby być Cristiano Ronaldo. Portugalczyk zdecydowanie zawodzi pokładane w nim nadzieje i nawet grad ligowych bramek go nie usprawiedliwia. Jednym z wielu orędowników pozbycia się Portugalczyka jest były prezydent Juventusu Giovanni Cobolli Gigli. 76-latek mówił o tym zaraz po zakończeniu przygody Juve z Ligą Mistrzów. - Prezes Andrea Agnelli musi być samokrytyczny, nie ma dobrych współpracowników. Klub po sezonie powinien oddać Ronaldo za darmo, to samo powinno stać się z dyrektorem sportowym Fabio Paraticim - powiedział Włoch.

Chętnych pozyskania Ronaldo po sezonie podobno nie brakuje. Według "Le Parisien" Portugalczyk byłby bardzo chętnie widziany w Paris Saint-Germain. Prezes paryżan Nasser Al-Khelaifi ma bardzo uważnie przyglądać się sytuacji napastnika i byłby skłonny kupić kolejną gwiazdę do swojej mocno obsadzonej ofensywy. Na pewno ułatwiłyby to świetne stosunki, jakie ma szef PSG z agentem zawodnika, Jorgem Mendesem. - Kontakt między przedstawicielem Cristiano, a sternikiem PSG nigdy się nie urwał. Pierwsze kontakty sięgają początków ery Katarczyków w PSG. Kiedy sprowadzano Zlatana Ibrahimovicia na stole również widniało nazwisko Ronaldo - czytamy w "Le Parisien".

Media: Rewolucja kadrowa w Juventusie! Romano ujawnia, co ze Szczęsnym

Gazeta podkreśla jednak wyraźnie, że wszystko zależy od decyzji Kyliana Mbappe. Francuski napastnik nadal nie określił się co do swojej przyszłości i nie przedłużył kończącego się w czerwcu 2022 roku kontraktu. Jeżeli 22-latek zdecyduje się podpisać nową umowę, władze PSG zrezygnują ze starań o Ronaldo.

Cristiano Ronaldo jest zawodnikiem Juventusu od lipca 2018 roku. W tym czasie rozegrał 121 meczów, w których strzelił 92 bramki i zaliczył 22 asysty. Dwukrotnie zdobywał także mistrzostwo Włoch.