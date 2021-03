Cobolli Gigli nie zostawił suchej nitki na Cristiano Ronaldo! Padły mocne słowa

W miniony wtorek Cristiano Ronaldo nie mógł swojemu zespołowi awansować do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Juventus wygrał w rewanżowym meczu z FC Porto 3:2, ale nie wystarczyło to do wyeliminowania rywala z Portugalii. Ronaldo zakończył to spotkanie z jedną asystą, przy bramce Federico Chiesy na 1:1.

Zobacz wideo Serie A. Juventus - Lazio 3:1. Skrót meczu [ELEVEN SPORTS]

Były prezes Juventusu krytykuję obecną postawę klubu. Jego zdaniem transfer Cristiano Ronaldo od początku był błędem

Juventus po zakończeniu tego sezonu czeka sporo zmian. Jak poinformował włoski dziennikarz, Fabrizio Romano, twarzami projektu Juventusu w nowej ligowej kampanii mają być Matthijs de Ligt, Wojciech Szczęsny, Weston McKennie i Federico Chiesa. Zgodę na transfer ma otrzymać Aaron Ramsey, a coraz więcej wskazuje na to, że Andrea Pirlo pozostanie na stanowisku trenera mistrza Włoch.

Romano wspomniał także o tym, że klub będzie rozmawiał w najbliższym czasie z Cristiano Ronaldo ws. jego przyszłości w Turynie. Były prezes Juventusu, Cobolli Gigli, został zapytany przez "Radio Punto Nuovo" o ocenę tego transferu. Włoch postanowił skrytykować obecną postawę zespołu z Turynu. – Mówiłem dzień po transferze, że sprowadzenie Ronaldo do Juventusu to błąd. Ronaldo to wielki mistrz, ale jest dla tego klubu za drogi. Płacono mu milion euro za bramkę. Prezes Andrea Agnelli nie ma dobrych współpracowników. Po sezonie, moim zdaniem, powinien oddać Ronaldo za darmo i powinien zwolnić Fabio Paraticiego, dyrektora sportowego – mówi Gigli.

76-latek wypowiedział się także na temat ostatniego zachowania Pavla Nedveda. Wiceprezes Juventusu kopał w bandy reklamowe po zakończeniu spotkania z Porto. - Poznałem go jako wielkiego mistrza, ale nie ma on zdolności do pełnienia tego stanowiska. Jedną z rzeczy, która mi się w nim nie podobała, to brak pożegnania dla Massimiliano Allegriego - dodał Włoch. Cobolli Gigli był prezesem Juventusu w latach 2006-2009. Za jego kadencji klub, za sprawą afery calciopoli, spadł do Serie B i po jednym sezonie wrócił do najwyższej klasy rozgrywkowej we Włoszech.