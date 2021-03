Juventus musi sprzedać dwie gwiazdy po blamażu? "Blokują inwestycje"

Dwa lata temu Juventus skompromitował się, odpadając w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z Ajaksem. Rok temu turyńczycy odpadli w 1/8 finału z Lyonem. Teraz do ćwierćfinału awansowało FC Porto. Na domiar złego: wiele wskazuje, że Juve nie zdobędzie dziesiątego mistrzostwa kraju z rzędu, bo pewnym liderem Serie A jest Inter Mediolan. To wszystko odbija się znacząco na finansach klubu. Nie można też zapominać, że i tak pandemia znacząco uderzyła w budżet klubu. Słowem, trzeba szukać oszczędności. Giuseppe Nigro, dziennikarz "LGdS", przeanalizował sklad Juve i poszukał oszczędności.

Jeśli chodzi o redukcję kosztów, to największym dylematem władz pozostaje kwestia Cristiano Ronaldo. Portugalczyk kosztował 117 milionów euro, a rocznie zarabia ponad 30 milionów euro netto. No i ma już 36 lat, a kontrakt do lata 2022 roku. - Kolejny sezon z Ronaldo znacząco ogranicza możliwości inwestycji - czytamy. - To znakomity piłkarz, ale zakontraktowanie go było absolutnie złym pomysłem. Teraz wszystko zależy od Juventusu. Płacili mu milion euro za bramkę. Andrea Agnelli musi być samokrytyczny, ale nie ma świetnych współpracowników - krytykuje władze klubu Giovanni Cobolli Gigli, były prezes klubu.

Możliwe także, że Juventus pozbędzie się Paulo Dybali, który wciąż nie dogadał się z klubem ws. przedłużenia umowy. Problem w tym, że Argentyńczyk w tym sezonie głównie się leczy przez co jego wycena spadła (według "Transfermarkt" jest warty 70 mln euro).

Merih Demiral, stoper Juve, zawiódł z FC Porto, ale ma zaledwie 23 lata i duży potencjał, więc - zdaniem "LGdS" powinien kosztować między 40 a 50 mln euro. Na sprzedaż ma iść także Federico Bernardeschi, ale Włoch gra tak słabo, że trudno znaleźć na niego kupców, którzy przyślą zadawalającą ofertę. Pod młotek mogą też iść nierówno grający pomocnicy, jak Adrien Rabiot i Aaron Ramsey, którzy zarabiają około siedmiu milionów euro, a więc są w TOP 5 najlepiej opłacanych zawodników.

Odejść mogą także legendy

Latem wygasają Gianluigiego Buffona i Giorgio Chielliniego. O ile bramkarz do niedawna deklarował, że chętnie przedłuży kontrakt, o tyle "Gazzetta" twierdzi, że stoper poważnie rozważa zakończenie kariery.

Giuseppe Nigro stwierdził, że tylko Federico Chiesa, Arthur i Alvaro Morata mogą być pewni pozostanie w klubie.