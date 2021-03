Ronaldo znów pod ostrzałem krytyki. "Nie działa dla dobra drużyny"

Juventus Turyn wygrał w ostatniej kolejce Serie A z Lazio Rzym 3:1, po dwóch bramkach Alvaro Moraty i jednym trafieniu Adriena Rabiota. Większość meczu na ławce rezerwowych spędził Cristiano Ronaldo, który zmienił hiszpańskiego napastnika w 69. minucie spotkania. Portugalczyk nie strzelił ani jednego gola, a Juve utrzymało dwubramkowe prowadzenie. Szczególną uwagę na grę Juve zwrócił Chrisitian Vieri, były piłkarz m.in. Interu Mediolan czy Fiorentiny.

Zobacz wideo Serie A. Juventus - Lazio 3:1. Skrót meczu [ELEVEN SPORTS]

- Z tego co widziałem, Juve rozegrało dobry mecz. To było wspaniałe zwycięstwo. Udało im się zdobyć trzy bramki mimo prowadzenia Lazio. To sprawiło, że zacząłem się zastanawiać. Może Ronaldo nie nadaje się do taktyki Andrei Pirlo? Jednak zagrali dobre spotkanie przeciwko trudnemu zespołowi - powiedział 47-latek podczas transmisji "Bobo TV".

Cristiano Ronaldo przeszkadza Andrei Pirlo? Cassano: Możesz poświęcić kogoś takiego, jak Ronaldo

Cristiano Ronaldo jest liderem strzelców Serie A i co za tym idzie, najbardziej bramkostrzelnym zawodnikiem Juventusu Turyn (20 goli). Jednak po ostatnim meczu w 1/8 finału Ligi Mistrzów z FC Porto (przegrana 1:2) uwagę na grę piłkarza zwrócił inny były reprezentant Włoch, Antonio Cassano. Wtedy 38-latek stwierdził, że Portugalczyk "nie żyje dla gry, wspaniałego meczu, żyje dla bramki i w tej chwili sytuacja się pogarsza. Lata mijają dla każdego, a on ma trudności".

Tym razem Cassano zwrócił uwagę na styl gry Juventusu, który mimo początkowych trudności potrafił przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść, bez udziału Cristiano Ronaldo. - Nawet jeśli Juve było nieco ospałe w pierwszej połowie, w drugiej zaatakowali w 11 i bronili w 11, tak jak chce Andrea Pirlo. Nie wiem, jak zespół poradzi sobie w Lidze Mistrzów, ale to Juve zrobiło na mnie wrażenie. Zaczynam w nim widzieć drużynę - oznajmił były reprezentant Włoch.

I dodał: - Ronaldo nie musi być problemem, ale dochodzisz do pewnego momentu, w którym myślisz o tak ważnej inwestycji, jak [Erling] Haaland. Wtedy możesz poświęcić kogoś takiego, jak Ronaldo. W grze Andrei [Pirlo] potrzebny jest inny typ piłkarza. Cristiano gra, ale w defensywie niewiele pomaga, nie działa dla dobra drużyny. Jeśli Juve chce rozpocząć nowy rozdział, dać Pirlo kolejną szansę, nie zdziwiłbym się, gdyby klub pozbył się Cristiano Ronaldo.

We wtorek przed Juventusem Turyn ważne spotkanie w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Piłkarze Andrei Pirlo zmierzą się w meczu rewanżowym na własnym stadionie z FC Porto. Oczy wielu kibiców z pewnością będą zwrócone w stronę Cristiano Ronaldo, który jak stwierdził Cassano, "przybył do Turynu w 2018 roku, aby wynieść Juve do europejskiej chwały". Początek meczu o godz. 21:00. Relacja na żywo będzie dostępna na portalu Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.