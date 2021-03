Zieliński znowu błysnął! Dwie asysty. Magiczne dotknięcie Polaka [WIDEO]

Piotr Zieliński jest jedną z najważniejszych postaci w zespole prowadzonym przez Gennaro Gattuso. Polak do tej pory w tym sezonie w Serie A zdobył sześć bramek i zanotował trzy asysty. Pod względem strzelonych goli w Napoli więcej od Zielińskiego strzela tylko Lorenzo Insigne (11), Hirving Lozano (9) i Matteo Politano (7).

REKLAMA

Zobacz wideo Serie A. Sampdoria - Cagliari. Pierwszy gol Bartosza Bereszyńskiego w Serie A. [ELEVEN SPORTS]

Serie A. Piękna asysta Piotra Zielińskiego! Po raz trzeci w sezonie notuje asystę przy golu Lorenzo Insigne

Piotr Zieliński wybiegł w minioną niedzielę po raz 18. z rzędu w podstawowym składzie Napoli w rozgrywkach Serie A. Napoli nieźle weszło w mecz z Bologną, a pierwsze efekty pojawiły się w ósmej minucie spotkania. Fabian Ruiz znalazł podaniem Piotra Zielińskiego, a ten odegrał piętą do niekrytego Lorenzo Insigne. Włoch uderzył sprzed pola karnego i pokonał Łukasza Skorupskiego, który pozostał przy środku bramki i nie interweniował. Z kolei w 65. minucie Zieliński otrzymał podanie od Kalidou Koulibaly'ego i zagrał do Victora Osimhena, który przebiegł kilkadziesiąt metrów i pokonał polskiego golkipera.

Bologna zdobyła bramkę kontaktową w 73. minucie spotkania. David Ospina zagrał piłkę do Diego Demme, a Niemiec poprzez nieudane przyjęcie oddał ją rywalom. Po dośrodkowaniu Andreas Skov Olsen zgrał piłkę do Roberto Soriano. Włoch oddał strzał na bramkę strzeżoną przez Ospinę w lewy górny róg. Trzy minuty później Lorenzo Insigne przejął piłkę od Lorenzo De Silvestriego i strzałem po ziemi zza pola karnego po raz drugi w tym meczu pokonał Łukasza Skorupskiego.

Piotr Zieliński ma już na koncie siedem asyst w trwającym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Polak pobił swój najlepszy wynik z sezonu 2016/2017 i 2019/2020 - sześć ostatnich podań. Napoli do końca sezonu rozegra jeszcze 12 spotkań w lidze, więc możemy zakładać, że Zielińskiemu uda się ten rekord poprawić. Dzięki wygranej z Bologną Napoli umocniło się na 6. miejscu w ligowej tabeli i zmniejszyła stratę do Atalanty do dwóch punktów.