Cudowny gol Arkadiusza Recy! Bramkarz nie miał żadnych szans [WIDEO]

Arkadiusz Reca jest podstawowym zawodnikiem w drużynie beniaminka Serie A. Jak dotąd były piłkarz SPAL zagrał w 24 meczach tego sezonu we wszystkich rozgrywkach. Reca obecnie ma największą liczbę asyst w swoim zespole – reprezentant Polski asystował w tym sezonie sześciokrotnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Serie A. Juventus - Lazio 3:1. Gol Correi, Szczęsny był bez szans [ELEVEN SPORTS]

Piękny gol Arkadiusza Recy. Crotone wygrywa mecz z bezpośrednim rywalem o utrzymanie

Pod koniec lutego tego roku Torino poinformowało poprzez swoją oficjalną stronę internetową, że w klubie pojawiło się osiem pozytywnych przypadków zakażenia koronawirusem. Zespół zawiesił treningi, a mecze ligowe z Sassuolo i Lazio się nie odbyły. Pierwsze ze spotkań zostało przełożone, natomiast Lazio otrzymało walkowera. Władze Serie A nie zgodziły się na przełożenie drugiego meczu, a Torino ma zamiar odwołać się od tej decyzji.

Zdaniem bukmacherów faworytem spotkania był zespół, w którym występuje Karol Linetty. Pierwszą bramkę w 27. minucie zdobył Simy Nkwankwo, a tuż przed przerwą wyrównał Rolando Mandragora. Dziewięć minut po rozpoczęciu drugiej połowy ponownie na liście strzelców wpisał się Simy, a pod koniec spotkania trafiał Antonio Sanabria (Torino) i Adam Ounas (Crotone).

Arkadiusz Reca w 80. minucie spotkania odbił piłkę głową po podaniu Lisandro Magallana i trafiła ona do Adama Ounasa. Algierczyk zauważył wbiegającego reprezentanta Polski, a ten uderzył sprzed pola karnego w prawą stronę bramki Salvatore Sirigu. Były bramkarz PSG starał się interweniować, ale ostatecznie nie udało mu się odpowiednio zareagować. To była druga bramka zdobyta przez Recę w tym sezonie Serie A. Pierwszą Polak strzelił w meczu 11. kolejki ze Spezią (4:1), kiedy to wykorzystał podanie Salvatore Moliny. Bramkę Arkadiusza Recy w spotkaniu z Torino możecie zobaczyć w poniższym wideo (akcja od 2:00).

Crotone wygrało pierwsze spotkanie w lidze od 17 stycznia 2021 roku. Wówczas Crotone wygrało z Benevento 4:1, a Arkadiusz Reca nie zagrał ze względu na nadmiar żółtych kartek.