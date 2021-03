Zlatan Ibrahimović wywołał burzę we Włoszech! Został oskarżony o homofobię

Zlatan Ibrahimović niespodziewanie był jedną z gwiazd festiwalu w San Remo. Piłkarz AC Milan wraz z trenerem Sinisą Mihajloviciem zaśpiewali utwór "Lo Vagabondo", a Szwed pełnił też rolę prezentera. Jeden z żartów nie spodobał się jednak publiczności.

Zlatan Ibrahimović zażartował z "niebinarnej Lady Gagi". I może mieć problemy

Fabrizio Marrazzo, rzecznik "Partito Gay", oskarżył napastnika Milanu o homofobię. Ibrahimović zażartował bowiem z rapera Achille'a Lauro, którego podejrzewa się o bycie gejem i którego niektóre włoskie media nazywają "niebinarną Lady Gagą".

Wszystko za sprawą żartu, jaki Zlatan powiedział w odpowiedzi na pytanie, jak wyobraża sobie zdalne prowadzenie gali. – Artyści w salonie, dziewczyny ze mną, a ty [prezenter Amadeus] w kuchni, bo robisz mi kawę – rzucił 39-latek. "A co z Achille Lauro?" – zapytał Amadeus. – Jego umieściłbym w garażu, by opiekował się samochodami. Złodzieje nic by nie ukradli, bo się go boją – powiedział Ibrahimović.

To nie pierwsze oskarżenia Zlatana Ibrahimovicia o homofobię

W "La Reppubblice" Marrazzo tłumaczył, że słowa Zlatana były "uwłaczające" i zostały wypowiedziane "w tonie przesadnie demonstrującym męskość". Rzecznik "Partito Gay" przypomniał też, że Ibrahimović już za czasów gry w Barcelonie był oskarżany o homofobię, a skandal wywołała też jego niedawna kłótnia z Romelu Lukaku.