Man United chce wykorzystać finansowe kłopoty Interu. Zażądał jednego z dwóch kluczowych piłkarzy

Gdy latem 2019 roku Romelu Lukaku zmieniał klub, Inter zobowiązał się zapłacić za niego 80 milionów euro. Płatność rozłożono na raty, jednak w umowie zawarto też bonusy za spełnienie różnych celów. I te właśnie dodatki mogą pogrążyć Nerazzurich. Bo, jak podaje "Corriere dello Sport", zgodnie z umową transferową Czerwone Diabły mają prawo domagać się natychmiastowej spłaty pozostałych 50 milionów euro. To byłby dla włoskiej ekipy kolosalny problem, ale pojawia się alternatywne rozwiązanie.

Lautaro Martinez lub Milan Skriniar w Manchesterze United?

Zdaniem mediów z Italii, Manchester United chce, by w ramach spłacenia długu na Old Trafford przeniósł się Lautaro Martinez lub Milan Skriniar. Obaj to kluczowi piłkarze zespołu Antonio Conte, dlatego też trudno wyobrazić sobie, by mediolańczycy ich ot tak odpuścili. Na koniec, wszystko będzie jednak zależeć od pieniędzy. Chińscy właściciele Interu, firma Suning, niedawno potwierdzili zobowiązanie do finansowania klubu, jednak zadeklarowali też poszukiwania partnerów, którzy by ich w tym odciążyli.

Romelu Lukaku spłaca się na murawie. Ale koszt transferu może okazać się wyższy

Lukaku dalej nie został spłacony przez Inter, jednak jest jego najlepszym strzelcem. W tym sezonie Belg zdobył aż 24 bramki w 31 występach, a niedawno został uznany piłkarzem lutego w Serie A. Można więc rzec, że na murawie transfer się spłaca, jednak w związku z niedopilnowaniem obowiązków przez dyrektorów jego końcowy koszt może okazać się znacznie większy, niż pierwotnie przewidywano.