Włoskie media doceniły Szczęsnego za jedną interwencję. "Niemal cały mecz był kibicem" [WIDEO]

Juventus Turyn wygrał w 25. kolejce Serie A ze Spezią Calcio 3:0. Wojciech Szczęsny obronił w tym meczu rzut karny, a włoskie media wysoko oceniły go za to spotkanie, choć pracy miał niewiele. - Miał aż 30 minut, by liczyć kibiców na trybunach - napisali dziennikarze "La Gazzetta dello Sport"

