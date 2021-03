Szczęsny broni karnego, a Ronaldo strzela w jubileuszowym meczu! [WIDEO]

Była to druga "jedenastka", którą obronił Wojciech Szczęsny w bieżącym sezonie. Poprzednio polski bramkarz zatrzymał Lorenzo Insigne w wygranym 2:0 meczu Superpucharu Włoch z SSC Napoli. Tym razem rzutu karnego nie wykorzystał Andrej Gyłybinow. Była to jedna z nielicznych interwencji Szczęsnego w meczu ze Spezią Calcio, która w pierwszej połowie nie oddała ani jednego celnego strzału na bramkę Juventusu.

REKLAMA

Zobacz wideo Juventus - Crotone 3:0. Obroniony rzut karny Wojciecha Szczęsnego [ELEVEN SPORTS]

Juventus Turyn wygrywa po remisie z Weroną. Zmiennicy głównymi bohaterami wygranej

Juventus osłabiony przez kontuzje wciąż walczy o odzyskanie pozycji lidera Serie A. Po przegranych z SSC Napoli (0:1), w Lidze Mistrzów z Porto (1:2) czy remisując w poprzedniej kolejce z Weroną (1:1), piłkarze Andrei Pirlo potrzebowali trzech punktów, aby znaleźć odpowiedni rytm. Wygrana ze Spezią zmniejszyła stratę punktową do lidera tabeli - Interu Mediolan.

Cristiano Ronaldo nie może nawet wkręcić żarówki. Tym zajmuje się Georgina Rodriguez. "No nie, lepiej nie"

Strzelanie goli w Juventusie rozpoczął w 62. minucie meczu Alvaro Morata, który kilkadziesiąt sekund wcześniej pojawił się na boisku. Hiszpański napastnik wykorzystał dośrodkowanie Bernarderschiego i trafił do siatki rywali z okolic piątego metra. Niespełna 10 minut później włoski pomocnik popisał sie kolejną asystą, tym razem podając piłkę do Federico Chiesy, a 23-latek nie zmarnował okazji, podwyższając wynik na 2:0.

"Sprowadzenie go do Juventusu było błędem". Ostra krytyka Ronaldo we Włoszech!

Spotkanie 25. kolejki Serie A było szczególnie ważne dla Cristiano Ronaldo. Występ ze Spezią był jego 600. meczem ligowym w profesjonalnej karierze. Portugalczyk przypieczętował jubileusz zdobytym w samej końcówce spotkania golem. 35-letni napastnik ustalił wynik spotkania w 89. minucie po asyście Rodrigo Bentancura.

Juventus znajduje się 3. miejscu w tabeli ze stratą siedmiu punktów do lidera, Interu Mediolan (56 pkt). AC Milan z kolei ma 52 punkty. Zwycięstwo we wtorkowym dało piłkarzom Andrei Pirlo drobną przewagę nad zespołami z niższych pozycji. Realnym zagrożeniem mistrza Włoch są Atalanta Bergamo (46 pkt), AS Roma (44 pkt) czy SSC Napoli (43 pkt).