Cristiano Ronaldo nie może nawet wkręcić żarówki. Tym zajmuje się Georgina Rodriguez. "No nie, lepiej nie"

- Nie ma opcji, by to robił. Czy gdybyś nazywał się Cristiano Ronaldo, wymieniałbyś żarówkę prawie sześć metrów nad ziemią? No nie, lepiej nie. Mamy bardzo wysokie sufity, a on musi o siebie dbać i poświęcać się temu, co wychodzi mu najlepiej, czyli grze w piłkę. Ja zajmuję się resztą. Tym bardziej że naprawdę lubię dbać o dom i rodzinę - mówi Georgina Rodriguez dla magazynu Sportweek, cytowanego przez Daily Mail.

"Cristiano Ronaldo to świetny ojciec i najlepszy mąż o jakim mogłam marzyć"

Rodriguez przyznaje, że Ronaldo w ich domu nie gotuje. - To świetny ojciec i najlepszy mąż o jakim mogłam marzyć. I choć mamy kucharza, to lubię czasami po jego treningu przywitać go talerzem ciepłego jedzenia przygotowanym przeze mnie z miłością - mówi Rodriguez.

I wyznaje, że Ronaldo jest dla niej prawdziwą inspiracją: - Jeśli chodzi o podejście do treningu. Już wcześniej byłam zdrową i wysportowaną kobietą, ale dzięki niemu czuję się jeszcze lepiej. Początkowo wstydziłam się ćwiczyć obok niego - w końcu to Cristiano Ronaldo! - ale to się zmieniło. A z racji tego, że mamy w domu tylko jedną siłownię, zdarza nam się razem trenować. Dużo mi pomaga, szkoli, motywuje. Wspaniały facet.

Ronaldo, który w lutym skończył 36 lat, strzelił w tym sezonie 28 goli w 34 meczach. Licząc spotkania w reprezentacji i w Juventusie, który w Serie A zajmuje jednak dopiero trzecie miejsce w tabeli. Do prowadzącego Interu traci 10 punktów, ale ma rozegrany jeden mecz mniej.