"Sprowadzenie go do Juventusu było błędem". Ostra krytyka Ronaldo we Włoszech!

Cristiano Ronaldo ponownie znalazł się w ogniu krytyki. Antonio Cassano uważa, że Juventus radzi sobie gorzej od czasu przybycia gwiazdy. Czarę goryczy przelała porażka Juventusu z FC Porto w 1/8 finału Ligi Mistrzów, gdzie włoska drużyna uległa mistrzowi Portugalii 1:2 oraz ostatnie potknięcie zespołu w lidze włoskiej. Chodzi o remis 1:1 z Veroną.

- Juventus ma misję podboju Ligi Mistrzów, co było jednym z głównych powodów, dla których zatrudniony został Cristiano Ronaldo. Ale odkąd on przybył, nie nastąpiły zmiany – powiedział Antonio Cassano w wywiadzie udzielonym "Corriere dello Sport".

Nie będzie Ligi Mistrzów, nie będzie mistrzostwa Włoch....

- Portugalczyk przybył do Turynu w 2018 roku, aby wynieść Juve do europejskiej chwały, ale nie był w stanie poradzić sobie na tym froncie - twierdzi Cassano. - Ronaldo musi zapewnić Ligę Mistrzów, aby uniknąć fiaska - dodaje.

Po porażce z FC Porto w Lidzie Mistrzów Ronaldo był ostro krytykowany. Prasa pisała, że jest "samolubny", wytykała mu, że nie pokazał niczego szczególnego. Cassano obawia się, że Juventus z Ronaldo w składzie nie dojdzie dalej niż do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, a po dziesięciu latach dominacji w lidze włoskiej może w tym roku utracić tytuł mistrzowski. - Bez niego Juventus wygrałby Scudetto - dodaje Cassano i przekonuje, że sprowadzenie Ronaldo było złym pomysłem.

On nie pasuje do zespołu, żyje dla bramek

Ale na tym krytyka byłego zawodnika Realu Madryt się nie skończyła. Cassano na łamach włoskiej gazety przeanalizował taktykę zespołu, po czym stwierdził, że Cristiano Ronaldo nie pasuje do pomysłów trenera Andrei Pirlo. Zdaniem Cassano Juventus był lepszy, zanim przybył Cristiano Ronaldo. Były włoski piłkarz co prawda chwali umiejętności strzeleckie Portugalczyka i jego 26 bramek, ale przy okazji wytyka jego największe błędy: - Będzie nadal strzelał gole, bo wie, jak to robić bez względu na wszystko. Wcina się z lewej strony, kładzie piłkę na prawą stopę i strzela. Jego główki też są wyjątkowe. Ale Pirlo chce zbudować grę, wywierać presję na przeciwnika i grać między liniami, a to oznacza, że Cristiano ma w tym niewielki udział – dodaje.

Media: Znana przyszłość Cristiano Ronaldo. Wkrótce ruszą negocjacje

38-latek zwraca także uwagę na zmianę w charakterze gry Juventusu i to, z czym musi się zmagać klub po kupieniu Ronaldo. - On nie żyje dla gry, wspaniałego meczu, żyje dla bramki i w tej chwili sytuacja się pogarsza. Lata mijają dla każdego, a on ma trudności. Juventus próbuje zmienić swój styl i grać innym rodzajem piłki nożnej, by dostosować się do Ronaldo - Cassano powiedział Bobo TV.

Konfliktowa osobowość

Antonio Cassano to były włoski piłkarz występujący na pozycji ofensywnego pomocnika lub cofniętego napastnika. Występował m.in. w Bari, AS Romie, Realu Madryt, Sampdorii, AC Milan czy Interze Mediolan. W reprezentacji Włoch wystąpił 39 razy, strzelił w niej 10 goli. Znany jest ze swojej konfliktowej natury, co nieraz doprowadziło do sporów z trenerami, działaczami czy kolegami z zespołu. We Włoszech temperament i porywczość zawodnika określane są mianem "cassanaty".