Co za pudło Zlatana! To byłby piękny gol. Milan wygrywa w hicie kolejki

Piłkarze AC Milan do meczu przystępowali w złych nastrojach. W lidze przegrali na wyjeździe ze Spezią 0:2, a potem 0:3 w derbach z Interem. W dodatku w słabym stylu awansowali do 1/8 finału Ligi Europy, bo w rewanżu tylko zremisowali u siebie z Crveną zvezdą 1:1.

Wspaniała passa Interu trwa

W niedzielny wieczór AC Milan już w piątej minucie powinien prowadzić. Pau Lopez, bramkarz Romy źle przyjął piłkę na szóstym metrze, która mu odskoczyła. Przejął ją Zlatan Ibrahimović, uderzył piętą do pustej bramki, ale tuż obok słupka. Gdyby piłka wpadła do siatki, byłby to piękny gol. Milan jednak dopiął swego tuż przed końcem pierwszej połowy. Z rzutu karnego podyktowanego po faulu na Davide Calabrii trafił Franck Kessie. Tuż po zmianie stron wyrównał Leonardo Spinazzola. W 59. minucie prowadzenie gościom dał Ante Rebić. Potem Roma miała szansę na wyrównanie, ale dobrze spisywał się bramkarz Gianluigi Donnarumma. Milan cieszył się z wygranej 2:1, ale boisko z powodu kontuzji opuścili Zlatan Ibrahimović, Hakan Calhanoglu oraz Ante Rebić. Na razie nie wiadomo, jak poważne są ich urazy i jak długo będą musieli pauzować.

Piąte zwycięstwo z rzędu odniósł Inter Mediolan. W dodatku w trzecim meczu z rzędu zdobył trzy gole. W trzecim pojedynku z rzędu trafił również Romelu Lukaku. I to zaledwie po 32 sekundach. Szybciej, bo po zaledwie 28 sekundach trafił na początek sezonu w wygranym 5:2 wyjazdowym meczu z Benevento. Oprócz Belga bramki dla Interu zdobyli obrońca Matter Darmian w 69. minucie oraz Alexis Sanchez osiem minut później.

Lukaku ma wciąż jednego gola mniej od prowadzącego w klasyfikacji najlepszych strzelców, Cristiano Ronaldo z Juventusu Turyn. Trafienie Portugalczyka z 49. minuty nie dało zwycięstwa mistrzom Włoch. Juventus tylko zremisował na wyjeździe z Veroną 1:1, a wyrównał Czech Antonin Barak w 77. minucie.

W tabeli Serie A prowadzi Inter Mediolan. Ma cztery punkty przewagi nad AC Milan i aż dziesięć nad Juventusem, który rozegrał mecz mniej od zespołów z Mediolanu.

Wyniki 24. kolejki:

AS Roma - AC Milan 1:2 (0:1),

Inter Mediolan - Genoa 3:0 (1:0),

Udinese - Fiorentina 1:0 (0:0),

Napoli - Benevento 2:0 (1:0),

Sampdoria Genoa - Atalanta Bergamo 0:2 (0:1),

Crotone - Cagliari 0:2 (0:0),

Spezia - Parma 2:2 (1:0),

Bologna - Lazio 2:0 (1:0),

Verona - Juventus Turyn 1:1 (0:0)