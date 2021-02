Piotr Zieliński chce zostać Włochem. Podjął już konkretne kroki w tym kierunku

Jak podaje "Corriere del Mezzogiorno", Piotr Zieliński rozpoczął starania o włoskie obywatelstwo. Wkrótce urodzi mu się dziecko i piłkarz chce, żeby miało ono podwójne obywatelstwo – zarówno polskie, jak i włoskie. Gracz Napoli przystąpi do egzaminu językowego na poziomie B2 na uniwersytecie w Neapolu – jest on wymagany do uzyskania takiego dokumentu.

REKLAMA

Zobacz wideo Atalanta - SSC Napoli 4:2. Piotr Zieliński na 1:1 [ELEVEN SPORTS]

Zieliński jest podstawowym piłkarzem Napoli w tym sezonie. Reprezentant Polski zagrał w 31 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył siedem bramek i zanotował pięć asyst. W sierpniu zeszłego roku przedłużył kontrakt z Napoli do końca sezonu 2023/2024. Polak zarobi trzy miliony euro za sezon, a w umowie znalazła się klauzula wykupu w wysokości 100 milionów euro.

Piotr Zieliński gra na Półwyspie Apenińskim od lata 2011 roku. Wówczas Udinese kupiło go z drugiej drużyny Zagłębia Lubin za 100 tysięcy euro. Od sierpnia 2016 roku Zieliński jest piłkarzem Napoli, które zapłaciło za niego 16 milionów euro. Jak dotąd reprezentant Polski zagrał ponad 220 spotkań dla drużyny z Neapolu, w których strzelił 29 goli i zanotował 20 ostatnich podań. Pod wrażeniem gry byłego piłkarza Empoli jest Gennaro Gattuso, który uważa Zielińskiego za zawodnika kompletnego.