Gwiazda Interu Mediolan zdradza swoje plany na przyszłość. Jasna deklaracja

Lautaro Martinez jest podstawowym zawodnikiem Interu prowadzonego przez Antonio Conte. Argentyńczyk do tej pory zagrał w 31 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 15 bramek i zanotował siedem asyst. W klasyfikacji strzelców Serie A Martinez zajmuje 6. miejsce, tuż za Cristiano Ronaldo (18 goli – przyp.red), Romelu Lukaku (17 goli – przyp.red), Luisem Murielem, Ciro Immobile i Zlatanem Ibrahimoviciem (po 14 goli – przyp.red).

Zobacz wideo AC Milan - Inter 0:3. Skrót meczu [ELEVEN SPORTS]

Jasna deklaracja Lautaro Martineza. "Nowy kontrakt, scudetto i specjalny tatuaż"

W minionym letnim oknie transferowym w 2020 roku włoskie i hiszpańskie media regularnie pisały o możliwym transferze Lautaro Martineza do FC Barcelony. Zespół z Katalonii nie był jednak w stanie przekonać Interu do zaakceptowania oferty za swojego napastnika. Poza pewną sumą pieniędzy Barcelona proponowała piłkarzy w rozliczeniu – m.in. Juniora Firpo. Ostatecznie "Blaugrana" nie zdołała spełnić wymagań zespołu z Mediolanu i Lautaro pozostał na kolejny sezon w Interze.

Lautaro Martinez udzielił dłuższego wywiadu dla mediolańskiej "La Gazzetty dello Sport", w którym zajął konkretne stanowisko w sprawie swojej przyszłości. Napastnik podkreślił, że nie ma zamiaru odchodzić z Mediolanu. – Negocjacje z Barceloną to prawda, więc nie mogę powiedzieć, że nie było tematu, ale też nie mogę mówić, że byłem blisko transferu. Z Conte byłem szczery, powiedziałem: ‘Moja głowa jest tutaj, obiecuję Ci’. Ten temat to przeszłość, odnowiłem kontrakt z Interem. Kiedy oficjalny komunikat? Nie wiem, klub znajdzie odpowiedni moment. W Mediolanie wszystko mi się podoba – powiedział napastnik Interu.

Lautaro opowiedział także o relacji z Romelu Lukaku czy wpływie Antonio Conte. Napastnik zdecydował się także na pewną deklarację. – Romelu, tak jak ja, miał bardzo trudne dzieciństwo. Zawsze wiedzieliśmy, że jeśli chcemy coś osiągnąć, to musimy robić to częściej i lepiej od innych. Przenieśliśmy to na murawę. Pewnego dnia Antonio Conte zaprosił mnie do biura, zamknął drzwi i zaczęliśmy rozmawiać o wszystkim. Od tego momentu wiele w moim życiu się zmieniło. Na boisku chociażby w fazie bez posiadania piłki nauczyłem się rozpoznawać sytuacje, czytać grę, ale też bardziej jestem skupiony, kiedy przeciwnik jest przy piłce. Jeśli wygramy scudetto, to zrobię sobie tatuaż, to będzie moje pierwsze trofeum w seniorskiej karierze – skwitował Martinez.

Jeśli wierzyć doniesieniom włoskich mediów, to Lautaro Martinez przedłużył kontrakt z Interem do 30 czerwca 2024 roku. Argentyńczyk otrzymał podwyżkę – z 2,5 do 4,5 mln euro rocznie – a z jego umowy zniknęła klauzula odstępnego w wysokości 111 milionów euro. Na usunięciu klauzuli wykupu Interowi najbardziej zależało.