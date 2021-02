Patryk Dziczek wyszedł ze szpitala po ataku epilepsji. Gorące powitanie

Przypomnijmy: kilka dni temu Patryk Dziczek stracił przytomność w trakcie meczu włoskiej Serie B Ascoli - Salernitana (0:2). Na murawie natychmiast pojawiła się karetka pogotowia. Po dziesięciu minutach Polak odzyskał świadomość, ale i tak został od razu zabrany do szpitala. Lekarz klubowy stwierdził, że Polak miał atak epilepsji. We wtorek piłkarz został wypisany ze szpitala w Rzymie.

REKLAMA

Zobacz wideo Liga hiszpańska ma niespodziewany problem. "To jest trochę szokujące. W tym odstają"

Dziczek wrócił do klubu, gdzie gorąco go powitała cała drużyna, a w szczególności rodacy: Tomasz Kupisz i Paweł Jaroszyński.

Wielki rywal uważa Lewandowskiego za najlepszego piłkarza świata. "Uwielbiam jak gra"

Możliwy najgorszy scenariusz

Patryk Dziczek to były młodzieżowy reprezentant Polski, który w 2019 roku zdobył z Piastem Gliwice mistrzostwo Polski. Następnie za ponad dwa miliony euro przeszedł do rzymskiego Lazio, z którego jest wypożyczony do drugoligowej Salernitany. W bieżącym sezonie rozegrał w Serie B 15 meczów. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że Polak zasłabł drugi raz w ciągu kilku miesięcy, może to oznaczać najgorszy z możliwych scenariuszy, czyli taki, że 22-latek już nie wróci do profesjonalnej kariery.

Co za wolej Zielińskiego! Piąty gol Polaka. "Zrobił to jak Roberto Baggio" [WIDEO]