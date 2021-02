Wielki rywal uważa Lewandowskiego za najlepszego piłkarza świata. "Uwielbiam jak gra"

Romelu Lukaku w poniedziałek po południu wziął udział w sesji Q&A na Twitterze. Obecnie drugi najlepszy strzelec Serie A (17 goli, zaledwie jeden mniej od Portugalczyka Cristiano Ronaldo) odpowiadał na pytania internautów.

REKLAMA

Zobacz wideo Konflikt Lukaku i Zlatana, brutalny nokaut w MMA oraz łatwe zwycięstwo Djokovicia #PoWeekendzie

Boniek o starciu Ibrahimovicia z Lukaku: Szkoda, że zostali zatrzymani

Lukaku: Mówiłem dużo głupich rzeczy

Serwis "SPORTbible" spytał Belga, kto jest obecnie najlepszym piłkarzem na świecie? Lukaku wskazał reprezentanta Polski Roberta Lewandowskiego. - Uwielbiam jego etykę pracy i to, jak gra! Jest prawdziwym profesjonalistą - argumentował.

Spytano go również, co mówił po trzecim golu strzelonym w ostatnim, wygranym 3:0 meczu derbowym z AC Milan. Według tuttomercatoweb.com Lukaku miał wykrzyczeć "Dio, Dio! Te l’ho detto ca**o" ["Bóg, bóg! Mówiłem Ci to k***a"].

- Gadałem dużo głupich rzeczy, myślę, że to przez adrenalinę - odpowiedział teraz Lukaku.

27-letni napastnik skomentował również pracę Ole Gunnara Solskjaera w Manchesterze United. A właśnie z angielskiego klubu dwa lata temu trafił do Interu Mediolan. - Ole świetnie sobie radzi. Uwielbiam go jako menedżera i jako człowieka. Życzę mu wszystkiego najlepszego - powiedział Lukaku.

Co Belg czuje do Chelsea Londyn, do której trafił w 2011 roku, ale tam mu nie wyszło?

- Chelsea dała mi możliwość przyjścia do Premier League jako dziecko. Nie można mieć wszystkiego w życiu. Cieszę się, że to doświadczenie doprowadziło mnie do miejsca, w którym jestem dzisiaj - przyznał Lukaku.

W Interze Mediolan tworzy on świetny duet z Lautaro Martinezem. Jak mu się układa współpraca z Argentyńczykiem? - Komunikacja to podstawa. Świetnie się rozumiemy, ale najważniejsze jest to, ze pracujemy dla zespołu.

Romelu Lukaku może odejść z Interu! Giganci chcą gwiazdę

Jeden z fanów chciał wiedzieć, ile Lukaku wyciska na ławeczce. - Nie wyciskałem od dwunastu lat. Jak miałem piętnaście lat, to podniosłem 100 kilogramów - przyznał Belg.