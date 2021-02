Co za wolej Zielińskiego! Piąty gol Polaka. "Zrobił to jak Roberto Baggio" [WIDEO]

Piotr Zieliński trafił w 56. minucie, strzałem z powietrza w lewy dolny róg - po podaniu od Matteo Politano - pokonał Pierluigiego Golliniego. - On w drugiej połowie był jedynym zawodnikiem, który w tej drużynie usiłować pokazywać coś pozytywnego. I zrobił to na pewniaka, wielka klasa, najlepszy piłkarz Napoli w tym meczu - zachwycali się komentatorzy Eleven Sports piątym golem Zielińskiego w tym sezonie. Zresztą nie tylko oni, bo Paolo Ziliani - znany włoski pisarz i dziennikarz - porównał na Twitterze bramkę Zielińskiego do goli strzelanych przez Roberto Baggio.

REKLAMA

Zobacz wideo Niemieckie media oceniły tę bramkę Lewandowskiego jako "gol marzenie" [ELEVEN SPORTS]

Lech Poznań przełamuje fatalną serię. Gol debiutanta ucieszył Żurawia

Zobacz gola Piotra Zielińskiego w meczu z Atalantą

To była bramka na 1:1, bo w 52. minucie trafił Duvan Zapata. Remis utrzymał się tylko do 64., kiedy bramkarza Napoli pokonał Robin Gosens. Gosens w tym meczu zdobył też samobójczą bramkę - w 76. minucie, ale jego zespół już wtedy prowadził 3:1. I ostatecznie wygrał 4:2, bo w 79. wynik meczu ustalił Cristian Romero.

Atalanta po niedzielnej wygranej zajmuje czwarte miejsce w tabeli. Napoli jest siódme, ale traci do Atalanty tylko trzy punkty i ma rozegrane jedno spotkanie mniej (za tydzień zagra z Benevento).