"Obudziliśmy w nim trochę ognia" - Chiellini zdradza, jak Szczęsny odbierany jest w Juventusie

Wojciech Szczęsny dołączył do Juventusu w lipcu 2017 roku. W Serie A natomiast występuje znacznie dłużej. Pierwsze kroki na włoskich boiskach bramkarz stawiał będąc piłkarzem AS Romy, gdzie trafił w 2015 roku. Po czterech latach gry dla Juve reprezentant Polski stał się kluczowym zawodnikiem zespołu. Początki 30-latka wspominał Giorgio Chiellini.

- W pierwszym roku, gdy Wojtek pojawił się w Juve, był zmiennikiem Gigiego, ale przez kontuzję Buffona grał dość często. To był bardzo ważny czas. Zaczęliśmy się wzajemnie poznawać i pracować nad tymi szczegółami, które potem składają się na sukces. Musiał się nauczyć nowych rzeczy, tego, co w Juventusie jest wymagane. Nie mówię o kwestiach technicznych, ale chociażby o komunikacji na boisku czy energii, którą bramkarz musi emanować - powiedział w rozmowie z "Eleven Sports".

- Postrzegam go jako jednego z pięciu najlepszych bramkarzy na świecie. Myślę, że nie jest odpowiednio doceniany przez media w Europie - powiedział Giorgio Chiellini - Gdy go poznałem, odkryłem zupełnie inną osobę. Gdy obserwowałem go z daleka, w Romie, wydawał się zamknięty, niedostępny. Ale w rzeczywistości to wesołek, żartowniś. Jest niesamowicie sympatyczny, non stop robi sobie jaja - dodał.

Wojciech Szczęsny (wg. portalu Transfermarkt.de) przez cztery lata gry w Juventusie rozegrał 122 mecze, w których 52 razy zachował czyste konto. W bieżącym sezonie pełni rolę pierwszego bramkarza, a jego zastępcą pozostaje Gianluigi Buffon, z którym rywalizował o miejsce w składzie niecałe cztery lata temu. Chiellini wskazał cechy, które poprawił w tym czasie polski bramkarz.

- To bramkarz, który z jednej strony jest zimny, w każdej sytuacji potrafi zachować spokój, ale z biegiem czasu obudziliśmy w nim trochę ognia. Obecnie w porównaniu do czasu, gdy do nas dołączył, daje zespołowi dużo więcej energii po udanej paradzie, dobrej interwencji. Żyje w bramce, podnosi głos, pobudza zespół i buduje pewność siebie. To są te aspekty, które niesamowicie rozwinął - zauważa obrońca Juventusu.

Wojciech Szczęsny będzie miał okazję ponownie udowodnić swoją wartość w środowym meczu Ligi Mistrzów. W 1/8 finału turnieju piłkarze Andrei Pirlo zmierzą się z FC Porto. Początek meczu już o godz. 21:00. Relacja na żywo będzie dostępna na portalu Sport.pl