"Pokażcie, że macie cokolwiek w spodniach". Kibice Napoli grożą piłkarzom

Napoli w sobotę zmierzy się z Juventusem w hicie 21. kolejki Serie A. Piłkarze Gennaro Gattuso pilnie potrzebują punktów, bo ich sytuacja w tabeli jest coraz gorsza. W ostatnich trzech spotkaniach zanotowali dwie porażki - z Genoą 1:2 i Veroną 1:3. W tym tygodniu odpadli także z Pucharu Włoch, po przegranym półfinale z Atalantą.

Kibice grozili piłkarzom Napoli

Tak słabe wyniki zespołu, który w tabeli Serie A spadł już na 6. pozycję i ma aż 12 punktów straty do liderującego Milanu sprawiły, że kibice przyszli pod hotel, w którym zawodnicy przygotowują się do meczu z Juventusem. Dali upust swojemu niezadowoleniu, wykrzykując do piłkarzy różne hasła, mające na celu ich większą motywację przed spotkaniem z mistrzem Włoch - "spróbujcie tylko przegrać" czy "pokażcie, że macie cokolwiek w spodniach".

Zadanie przed piłkarzami Napoli jest bardzo trudne - Juventus nie może sobie pozwolić na stratę kolejnych punktów. Mistrzowie Włoch zajmują 3. miejsce w tabeli, tracąc siedem punktów do Milanu. Dobrą informacją jest fakt, że mają rozegrany jeden mecz mniej, po przełożeniu spotkania z Napoli z rundy jesiennej. Wówczas wśród zawodników z Neapolu wykryto przypadki zakażenia koronawirusem.