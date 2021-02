Koszmarny błąd Skorupskiego. Włosi bezlitośni dla Polaka [WIDEO]

Spotkanie odbywało się w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych, przy padającym śniegu. Bologna już w 1. minucie objęła prowadzenie po strzale Nicoli Sansone. W 16. minucie powinno być 1:1, ale piłka po uderzeniu Gianluki Caprariego trafiła tylko w słupek.

W 60. minucie Benevento dopięło swego i doprowadziło do remisu. Łukasz Skorupski wyskoczył do piłki dośrodkowanej z prawej strony, ale popełnił fatalny błąd. Polski bramkarz miał olbrzymi kłopot z jej złapaniem. W efekcie czego znalazła się ona pod nogami Kamila Glika, który odegrał ją do Nicolasa Violi, a ten umieścił ją w siatce.

W "La Gazzetta dello Sport" Włosi nie zostawili na Skorupskim suchej nitki. Bramkarz został uznany za najgorszego piłkarza spotkania, dostał notę "5", w skali 1-10. - "Zaczął dobrze, ale wszystko zmazał błędem przy golu Violi" - argumentował włoski dziennik. Portal leggio.it również ocenił Polaka na "5".

"Calciomercato.com" dał mu taką samą notę. "W pierwszej połowie uratował go słupek, ale potem zachował się bezsensownie, dzięki czemu Viola zdobył bramkę" - czytamy w podsumowaniu. Jeszcze niżej Skorupski został oceniony przez włoski oddział Eurosportu na "4,5". - W 60. minucie popełnił błąd. Podjął całkowicie złą decyzję na śnieżnej murawie po dośrodkowaniu Hetemaja. Błąd Polaka wykorzystał Viola - napisali dziennikarze.

Zdecydowanie wyższą ocenę otrzymał Kamil Glik, obrońca Benevento. Defensor zanotował asystę przy golu Violi i otrzymał ocenę "6,5" w "LGdS". "Jeśli jest w formie, daje to pewność innym piłkarzom - argumentowali Włosi.

Skrót meczu Bologna - Benevento:

Łukasz Skorupski w ostatnich tygodniach imponował formą i był chwalony za swoją grę. W przegranym meczu z Milanem (1:2) został wybrany najlepszym graczem spotkania, popisując się dwoma fenomenalnymi paradami i zatrzymując Zlatana Ibrahimovicia z rzutu karnego. - AS Roma go skreśliła, a teraz pewnie tego żałuje. Łukasz Skorupski robi furorę w Bolonii i walczy o bilet na Euro 2021 - pisał niedawno nasz dziennikarz Antoni Partum. Więcej przeczytać można tutaj.

Bologna po remisie z Benevento ma na koncie 24 punkty, tyle samo co beniaminek i jest 14., o jedno miejsce niżej niż drużyna Glika. Oba zespoły mają przewagę dziewięciu punktów nad strefą spadkową. W następnej kolejce Bologna zagra 20 lutego z Sassuolo, a Benevento dzień później zmierzy się z Romą. Liderem Serie A jest AC Milan, który ma dwa punkty więcej niż Inter.